https://ria.ru/20240203/shveytsariya-1925201770.html
Захарова: Швейцария потеряла потенциал брокера в урегулировании конфликтов
Захарова: Швейцария потеряла потенциал брокера в урегулировании конфликтов - РИА Новости, 03.02.2024
Захарова: Швейцария потеряла потенциал брокера в урегулировании конфликтов
Потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:46
2024-02-03T13:46
2024-02-03T15:16
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение Берном новой внешнеполитической стратегии на 2024-27 годы. "Принятая стратегия подтверждает слепое следование Берна установкам США и ЕС. На этом фоне уверения швейцарской стороны в ее якобы приверженности беспристрастности звучат цинично. Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя", - говорится в заявлении Захаровой. Она добавила, что недоумение вызывает наличие в тексте пассажей о готовности Швейцарии организовать конференцию высокого уровня по реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, и заявила о "полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более, что Зеленский своим Указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию". Захарова добавила, что документ является "откровенно антироссийским", там "сохранены все враждебные <...> формулировки".Она заявила, что швейцарские власти "воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее", и отметила, что министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе беседы с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в Нью-Йорке 23 января прямо указал на неприемлемость подобных выпадов и отхода Берна от своего нейтралитета.
https://ria.ru/20240202/razminirovanie-1925042267.html
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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), мария захарова, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Мария Захарова, Владимир Зеленский, Евросоюз
Захарова: Швейцария потеряла потенциал брокера в урегулировании конфликтов
Захарова: Швейцария потеряла потенциал брокера при урегулировании конфликтов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение Берном новой внешнеполитической стратегии на 2024-27 годы.
«
"Принятая стратегия подтверждает слепое следование Берна установкам США и ЕС. На этом фоне уверения швейцарской стороны в ее якобы приверженности беспристрастности звучат цинично. Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя", - говорится в заявлении Захаровой.
Она добавила, что недоумение вызывает наличие в тексте пассажей о готовности Швейцарии организовать конференцию высокого уровня по реализации "формулы мира" Владимира Зеленского
, и заявила о "полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более, что Зеленский своим Указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию".
Захарова добавила, что документ является "откровенно антироссийским", там "сохранены все враждебные <...> формулировки".
Она заявила, что швейцарские власти "воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее", и отметила, что министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе беседы с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в Нью-Йорке 23 января прямо указал на неприемлемость подобных выпадов и отхода Берна от своего нейтралитета.
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