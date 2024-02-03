https://ria.ru/20240203/sanktsii-1925252615.html

Сийярто признал, что политика антироссийских санкций провалилась

Сийярто признал, что политика антироссийских санкций провалилась - РИА Новости, 03.02.2024

Сийярто признал, что политика антироссийских санкций провалилась

С новым пакетом антироссийских санкций и без того провалившаяся санкционная политика Евросоюза будет выглядеть несерьезно, тринадцатый пакет может быть лишь... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:19

2024-02-03T20:19

2024-02-03T20:19

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БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. С новым пакетом антироссийских санкций и без того провалившаяся санкционная политика Евросоюза будет выглядеть несерьезно, тринадцатый пакет может быть лишь "демонстративным", поскольку уже практически не осталось российских организаций, отраслей и людей, не включенных в санкционные списки, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По окончании неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе он сообщил, что страны сообщества планируют принять тринадцатый пакет санкций к годовщине начала российской специальной военной операции только для того, чтобы "можно было сказать, что мы его приняли". "По-моему, это стремление делает и так уже потерпевшую крах санкционную политику еще более несерьезной, потому что они явно хотят собрать демонстрационный пакет. Я думаю, пришло время и им увидеть, что санкционная политика полностью провалилась, и им не надо бы выставлять ЕС в более несерьезном свете, чем это безусловно необходимо", - сказал Сийярто венгерским журналистам в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он подчеркнул, что "всем надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти такие организации, отрасли или лиц, которых нет в санкционных списках и их семей нет в санкционных списках". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября 2022 года заявлял, что его страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925051976.html

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россия, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, в мире