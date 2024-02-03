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В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 - РИА Новости, 03.02.2024
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06:20 03.02.2024 (обновлено: 09:40 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/samolet-1925162937.html
В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214
В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 - РИА Новости, 03.02.2024
В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214
В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T06:20
2024-02-03T09:40
сочи
ту-214
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи, на обновленном самолете Ту-214. Традиционно борт встретили водяной аркой", — говорится в публикации.Загрузка первого рейса составила более 90 процентов, добавили в сочинском аэропорту, отметив, что пассажиры поделились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета. Как заявляли в Red Wings, со следующей недели Ту-214 начнет летать из Домодедово в Ереван, Батуми, а затем и в Тель-Авив.Восстановленный борт пополнил парк Red Wings в конце декабря. Самолет изготовлен в Казани в 2009 году и эксплуатировался до 2017. В прошлом году по решению правительства лизинговая компания — владелец самолета "Ильюшин Финанс Ко." организовала восстановление летной годности судна после длительного хранения. В середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.Максимальная дальность полета Ту-214 превышает семь тысяч километров, салон рассчитан на 194 пассажира. С полной коммерческой загрузкой самолет может перевозить пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров.
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сочи, ту-214, общество
Сочи, Ту-214, Общество
В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214
Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
«
"Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи, на обновленном самолете Ту-214. Традиционно борт встретили водяной аркой", — говорится в публикации.
Загрузка первого рейса составила более 90 процентов, добавили в сочинском аэропорту, отметив, что пассажиры поделились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета.
Как заявляли в Red Wings, со следующей недели Ту-214 начнет летать из Домодедово в Ереван, Батуми, а затем и в Тель-Авив.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Выпускался Казанским авиационным заводом с 1996 года ограниченной серией.

Восстановленный борт пополнил парк Red Wings в конце декабря. Самолет изготовлен в Казани в 2009 году и эксплуатировался до 2017. В прошлом году по решению правительства лизинговая компания — владелец самолета "Ильюшин Финанс Ко." организовала восстановление летной годности судна после длительного хранения. В середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.
Максимальная дальность полета Ту-214 превышает семь тысяч километров, салон рассчитан на 194 пассажира. С полной коммерческой загрузкой самолет может перевозить пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров.
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