https://ria.ru/20240203/samolet-1925162937.html

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 - РИА Новости, 03.02.2024

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T06:20

2024-02-03T06:20

2024-02-03T09:40

сочи

ту-214

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи, на обновленном самолете Ту-214. Традиционно борт встретили водяной аркой", — говорится в публикации.Загрузка первого рейса составила более 90 процентов, добавили в сочинском аэропорту, отметив, что пассажиры поделились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета. Как заявляли в Red Wings, со следующей недели Ту-214 начнет летать из Домодедово в Ереван, Батуми, а затем и в Тель-Авив.Восстановленный борт пополнил парк Red Wings в конце декабря. Самолет изготовлен в Казани в 2009 году и эксплуатировался до 2017. В прошлом году по решению правительства лизинговая компания — владелец самолета "Ильюшин Финанс Ко." организовала восстановление летной годности судна после длительного хранения. В середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.Максимальная дальность полета Ту-214 превышает семь тысяч километров, салон рассчитан на 194 пассажира. С полной коммерческой загрузкой самолет может перевозить пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров.

https://ria.ru/20240128/samolety-1924031274.html

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сочи, ту-214, общество