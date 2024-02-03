https://ria.ru/20240203/samolet-1925156901.html

В экстренных службах заявили, что факт атаки на Ил-76 с Patriot доказан

В экстренных службах заявили, что факт атаки на Ил-76 с Patriot доказан - РИА Новости, 03.02.2024

В экстренных службах заявили, что факт атаки на Ил-76 с Patriot доказан

Необходимости делать полную выкладку фрагментов Ил-76 нет, поскольку данные черных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки с помощью Patriot,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:04

2024-02-03T03:04

2024-02-03T03:27

россия

киев

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Необходимости делать полную выкладку фрагментов Ил-76 нет, поскольку данные черных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки с помощью Patriot, заявил РИА Новости представитель экстренных служб."Потребности в выкладке нет никакой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что все средства объективного контроля — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — расшифрованы, "ясность есть". "По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет", — подчеркнули в экстренных службах. Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. СК идентифицировал останки всех погибших.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя снарядами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что ВСУ применили зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.На этой неделе президент сообщил, что Россия намерена настаивать на международном расследовании.

https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html

https://ria.ru/20240202/il-76-1925061732.html

россия

киев

белгородская область

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россия, киев, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия