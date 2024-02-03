https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html

Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией

Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 03.02.2024

Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией

Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза необходимо принять срочные меры для исправления ситуации, заявил глава... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:38

2024-02-03T09:38

2024-02-03T09:38

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россия

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борис писториус

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза необходимо принять срочные меры для исправления ситуации, заявил глава штаба обороны Румынии страны генерал Георгицэ Влад, его слова приводит Politico."Население Румынии, как и все население Европейского союза, всей Европы, должно быть обеспокоено", — сказал он.Влад утверждает, что в случае победы России обстановка на Балканах накалится. Политик также выступил за добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет и охарактеризовал отмену обязательной военной службы в Румынии как причину недостаточной боеготовности армии.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html

румыния

россия

германия

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в мире, румыния, россия, германия, борис писториус, politico, нато