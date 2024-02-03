Рейтинг@Mail.ru
Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html
Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией
Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 03.02.2024
Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией
Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза необходимо принять срочные меры для исправления ситуации, заявил глава... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:38
2024-02-03T09:38
в мире
румыния
россия
германия
борис писториус
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_1230:509:3033:1523_1920x0_80_0_0_de3ab769fcc7327853221e18f038e2e1.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза необходимо принять срочные меры для исправления ситуации, заявил глава штаба обороны Румынии страны генерал Георгицэ Влад, его слова приводит Politico."Население Румынии, как и все население Европейского союза, всей Европы, должно быть обеспокоено", — сказал он.Влад утверждает, что в случае победы России обстановка на Балканах накалится. Политик также выступил за добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет и охарактеризовал отмену обязательной военной службы в Румынии как причину недостаточной боеготовности армии.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html
румыния
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_11c29df3948a776ececb0ab00e2e3836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, германия, борис писториус, politico, нато
В мире, Румыния, Россия, Германия, Борис Писториус, Politico, НАТО
Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией

Глава Генштаба Румынии Влад заявил о неготовности страны к войне с Россией

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза необходимо принять срочные меры для исправления ситуации, заявил глава штаба обороны Румынии страны генерал Георгицэ Влад, его слова приводит Politico.
"Население Румынии, как и все население Европейского союза, всей Европы, должно быть обеспокоено", — сказал он.
Влад утверждает, что в случае победы России обстановка на Балканах накалится. Политик также выступил за добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет и охарактеризовал отмену обязательной военной службы в Румынии как причину недостаточной боеготовности армии.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина
1 февраля, 02:11
 
В миреРумынияРоссияГерманияБорис ПисториусPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала