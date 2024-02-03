https://ria.ru/20240203/rubl-1925149071.html
Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы
Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы - РИА Новости, 03.02.2024
Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы
Укрепление рубля в январе может смениться ослаблением до 95 за доллар в последний месяц зимы, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:15
2024-02-03T03:15
2024-02-03T03:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
bitriver
владислав антонов (аналитик)
рубль
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Укрепление рубля в январе может смениться ослаблением до 95 за доллар в последний месяц зимы, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."У ЦБ есть меры для стабилизации курса валют против рубля, поэтому, как только курс доллара будет выходить за границу 95 рублей, меры будут ужесточаться", — заверил он.Он напомнил, что в начале месяца доллар укрепился выше психологической отметки в 90 рублей. Это связано с завершением налогового периода и падением нефтяных котировок, а также с укреплением доллара после недавнего заседания Федрезерва. На руку рублю играют сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами, интервенции и ожидание февральского заседания Банка России.Если в феврале сойдутся сразу несколько факторов — например, удешевление нефти, окончание продажи валюты из ФНБ, рост госрасходов и бюджетного дефицита, то рубль может ослабеть до 95 за доллар, прогнозирует Антонов. Более сильное укрепление маловероятно, поскольку власти будут поддерживать нацвалюту в преддверие выборов, заключил он.
https://ria.ru/20231212/rubl-1915201484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, bitriver, владислав антонов (аналитик), рубль, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, BitRiver, Владислав Антонов (аналитик), Рубль, Доллар
Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы
Аналитик Антонов: в феврале рубль может ослабиться до 95 за доллар
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Укрепление рубля в январе может смениться ослаблением до 95 за доллар в последний месяц зимы, рассказал в интервью
агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"У ЦБ есть меры для стабилизации курса валют против рубля, поэтому, как только курс доллара будет выходить за границу 95 рублей, меры будут ужесточаться", — заверил он.
Он напомнил, что в начале месяца доллар укрепился выше психологической отметки в 90 рублей. Это связано с завершением налогового периода и падением нефтяных котировок, а также с укреплением доллара после недавнего заседания Федрезерва. На руку рублю играют сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами, интервенции и ожидание февральского заседания Банка России.
Если в феврале сойдутся сразу несколько факторов — например, удешевление нефти, окончание продажи валюты из ФНБ, рост госрасходов и бюджетного дефицита, то рубль может ослабеть до 95 за доллар, прогнозирует Антонов. Более сильное укрепление маловероятно, поскольку власти будут поддерживать нацвалюту в преддверие выборов, заключил он.
Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки