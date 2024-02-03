https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой - РИА Новости, 03.02.2024
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
Текущий год только начался, а геополитические игроки уже точат мечи и выразительно поглядывают на последние страницы календаря. Речь, как несложно догадаться,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:00
2024-02-03T08:00
2024-02-03T08:00
аналитика
россия
европа
еврокомиссия
евросоюз
северный поток
александр новак
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104276/05/1042760523_0:39:2701:1558_1920x0_80_0_0_e71e84e3c7b407ad6221d47170e9088c.jpg
Текущий год только начался, а геополитические игроки уже точат мечи и выразительно поглядывают на последние страницы календаря. Речь, как несложно догадаться, идет о поставках российского газа в Европу, в том числе транзитом через территорию Украины. Вокруг грядущей календарной смычки декабрь-январь уже сейчас накаляются страсти, а стороны делают пробные выпады, проверяя противника на крепость политической брони и твердость убеждений. Буквально на днях широко обсуждалось заявление премьер-министра Словакии, утверждавшего, что Киев готов продлить контракт и после 31 декабря, а также то, что может стоять за этими словами.Многие восприняли прошлую новость скептически. Совершенно зря, ибо вчера ее правдивость подтвердил Александр Новак.Российский вице-премьер, комментируя слова Роберта Фицо, сказал дословно следующее: Россия готова обсуждать поставки сырья через ГТС Украины и по другим маршрутам, но пока не видит должного интереса со стороны Европейского союза.Здесь нужно резко остановиться и вспомнить, что у Александра Новака в анамнезе многолетняя работа во главе Министерства энергетики, и найти смыслы, которые не сказаны прямо, но выпукло вшиты невидимыми нитками. Для этого короткую фразу вице-премьера нужно разбить на три ключевых блока.Во-первых, упоминается украинская газотранспортная система и потенциальный транзит, который с учетом физического маршрута трубных трасс проходит именно через Словакию и далее расходится на юг, в Италию, и на север, в Австрию. Поскольку эскапада Фицо была единичной и пока не получила официального продолжения, Москва закатывает пробный шар в ожидании общего ответа либо от Брюсселя, либо от глав заинтересованных стран. При этом, судя по реакции на слова словацкого премьера, выразившейся в форме гробового молчания и отсутствия даже слабых попыток все отрицать, Брюссель и Киев сильнее всего опечалены не самим фактом признания, а тем, что оно случилось столь несвоевременно рано.Это та самая классическая и знакомая каждому с детства задача на логику: я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Европа два года из штанов выпрыгивала, натужно изображая успешный отказ от российских энергоносителей, но теперь карты на столе и участники переговорного процесса переходят к войне взглядов, где кто первым моргнет, тот и получит наименее выгодные условия контракта.Во-вторых, Новак как бы невзначай упоминает другие маршруты поставок. Намек явный и толстый, как бегемот под вуалью. Европа знает, что Москва знает, что ей критически важен новый контракт на транзит газа, а потому Москва устами Владимира Путина еще в декабре официально и прозрачно намекнула, что "Северные потоки" ремонтопригодны. Думайте.Из первых двух обстоятельств прямо и логично проистекает третье. Россия готова возобновить сотрудничество, но не потому, что для нее это критически важно. Европа испытывает кратно большую потребность в газе, чем Россия в долларах, а потому дружной семье европейских карасей, точь-в-точь как при лечении алкогольной зависимости, нужно признать наличие проблемы и начать об этом прямо говорить.В головах многих наших сограждан почему-то до сих пор жива ошибочная уверенность, что это Россия постоянно уговаривает Запад купить у нас нефть и газ. Чушь полнейшая, что подтверждается и цифрами наполнения бюджета, и поведением российского политического истеблишмента. Посмотрите тематические выступления Владимира Путина, Сергея Лаврова, Александра Новака, Николая Шульгинова и прочих: они спокойны, расслаблены, легко позволяют себе шутить. Любое упоминание импорта российских углеводородов на Западе сродни внезапному удару хлыстом. Западные руководители сжимаются, начинается суетная беготня глаз и невнятные виляющие ответы.Москва знает, что Берлину, Братиславе, Будапешту, Вене и Риму очень нужен российский газ, и Европа знает, что Россия знает.В одном из наших недавних разговоров, когда обсуждалось внезапное признание Роберта Фицо, мы говорили, что внутри ЕС за кулисами общественного осознания уже начались процессы подготовки к переговорам с Москвой. Многие читатели подвергли эти выводы критике, усомнившись в подобной возможности. Что ж, если слов Александра Новака недостаточно, обратимся к самым честным западным источникам.Reuters пишет, что Еврокомиссия направила запрос в Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (АСЕР) с требованием немедленно дать оценку действиям Германии. Внезапно открылась одна из самых главных загадок последних двух лет, а именно: как внутри ЕС отдельные страны компенсируют ценовые пики, когда природный газ закупали по 500 долларов за тысячу кубометров, а сейчас его продают по 300.Оказалось, что Германия, на территории которой расположены подземные хранилища, составляющие четверть всех европейских мощностей, придумала и без огласки внедрила специальный тариф под названием "сбор на (климатическую) нейтральность". Летом-осенью 2022 года немецкие энергетические компании как угорелые скупали все доступные объемы газа. На заполнение ПХГ, о чем вся западная пресса трубила в призме "прекрасно обошлись без России", потратили десять миллиардов евро. Зима выдалась теплой, и цены на газ пошли вниз, о чем пресса также не преминула бодро отрапортовать. Правда, сами энергетики особой радости не испытывали, поскольку вместо нее имелись громадные убытки, которые надо было как-то компенсировать.И выход был найден.Всех покупателей, помимо основной цены, обложили еще и налогом на экологию, случайно забыв об этом уведомить. Основными донорами немецкой спешки стали Австрия и Италия — да-да, те самые, рупором которых выступил вышеупомянутый Фицо. Вена и Рим, к своему удивлению, узнали, что только за прошлый год добровольно компенсировали немцам более миллиарда евро, и теперь требуют от ACEP прикрыть эту лавочку.Россия загодя предлагает странам Европы пересчитать убытки, вспомнить, что они когда-то были независимы от приказов из Вашингтона, устранить из схемы недоговороспособную Украину, при желании начать восстановление "Северных потоков" и вернуться к практике долгосрочных контрактов, благо американцы со своим СПГ требуют того же самого.Главная игра 2024 года началась.
https://ria.ru/20240131/gaz-1924550570.html
https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html
https://ria.ru/20240109/sanktsii-1920226388.html
https://ria.ru/20240110/nauka-1918647182.html
https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, александр новак, роберт фицо, владимир путин
Аналитика, Россия, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Северный поток, Александр Новак, Роберт Фицо, Владимир Путин
Текущий год только начался, а геополитические игроки уже точат мечи и выразительно поглядывают на последние страницы календаря. Речь, как несложно догадаться, идет о поставках российского газа в Европу, в том числе транзитом через территорию Украины. Вокруг грядущей календарной смычки декабрь-январь уже сейчас накаляются страсти, а стороны делают пробные выпады, проверяя противника на крепость политической брони и твердость убеждений. Буквально на днях широко обсуждалось заявление премьер-министра Словакии, утверждавшего, что Киев готов продлить контракт и после 31 декабря, а также то, что может стоять за этими словами.
Многие восприняли прошлую новость скептически. Совершенно зря, ибо вчера ее правдивость подтвердил Александр Новак.
Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину
Российский вице-премьер, комментируя слова Роберта Фицо, сказал дословно следующее: Россия готова обсуждать поставки сырья через ГТС Украины и по другим маршрутам, но пока не видит должного интереса со стороны Европейского союза.
Здесь нужно резко остановиться и вспомнить, что у Александра Новака в анамнезе многолетняя работа во главе Министерства энергетики, и найти смыслы, которые не сказаны прямо, но выпукло вшиты невидимыми нитками. Для этого короткую фразу вице-премьера нужно разбить на три ключевых блока.
Во-первых, упоминается украинская газотранспортная система и потенциальный транзит, который с учетом физического маршрута трубных трасс проходит именно через Словакию и далее расходится на юг, в Италию, и на север, в Австрию. Поскольку эскапада Фицо была единичной и пока не получила официального продолжения, Москва закатывает пробный шар в ожидании общего ответа либо от Брюсселя, либо от глав заинтересованных стран. При этом, судя по реакции на слова словацкого премьера, выразившейся в форме гробового молчания и отсутствия даже слабых попыток все отрицать, Брюссель и Киев сильнее всего опечалены не самим фактом признания, а тем, что оно случилось столь несвоевременно рано.
Что посеешь: Европа обнаружила еще один козырь в руках России
Это та самая классическая и знакомая каждому с детства задача на логику: я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Европа два года из штанов выпрыгивала, натужно изображая успешный отказ от российских энергоносителей, но теперь карты на столе и участники переговорного процесса переходят к войне взглядов, где кто первым моргнет, тот и получит наименее выгодные условия контракта.
Во-вторых, Новак как бы невзначай упоминает другие маршруты поставок. Намек явный и толстый, как бегемот под вуалью. Европа знает, что Москва знает, что ей критически важен новый контракт на транзит газа, а потому Москва устами Владимира Путина еще в декабре официально и прозрачно намекнула, что "Северные потоки" ремонтопригодны. Думайте.
Из первых двух обстоятельств прямо и логично проистекает третье. Россия готова возобновить сотрудничество, но не потому, что для нее это критически важно. Европа испытывает кратно большую потребность в газе, чем Россия в долларах, а потому дружной семье европейских карасей, точь-в-точь как при лечении алкогольной зависимости, нужно признать наличие проблемы и начать об этом прямо говорить.
Стало известно, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России
В головах многих наших сограждан почему-то до сих пор жива ошибочная уверенность, что это Россия постоянно уговаривает Запад купить у нас нефть и газ. Чушь полнейшая, что подтверждается и цифрами наполнения бюджета, и поведением российского политического истеблишмента. Посмотрите тематические выступления Владимира Путина, Сергея Лаврова, Александра Новака, Николая Шульгинова и прочих: они спокойны, расслаблены, легко позволяют себе шутить. Любое упоминание импорта российских углеводородов на Западе сродни внезапному удару хлыстом. Западные руководители сжимаются, начинается суетная беготня глаз и невнятные виляющие ответы.
Москва знает, что Берлину, Братиславе, Будапешту, Вене и Риму очень нужен российский газ, и Европа знает, что Россия знает.
В одном из наших недавних разговоров, когда обсуждалось внезапное признание Роберта Фицо, мы говорили, что внутри ЕС за кулисами общественного осознания уже начались процессы подготовки к переговорам с Москвой. Многие читатели подвергли эти выводы критике, усомнившись в подобной возможности. Что ж, если слов Александра Новака недостаточно, обратимся к самым честным западным источникам.
В России разработали технологию оценки залежей нефти в сложных пластах
Reuters пишет
, что Еврокомиссия направила запрос в Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (АСЕР) с требованием немедленно дать оценку действиям Германии. Внезапно открылась одна из самых главных загадок последних двух лет, а именно: как внутри ЕС отдельные страны компенсируют ценовые пики, когда природный газ закупали по 500 долларов за тысячу кубометров, а сейчас его продают по 300.
Оказалось, что Германия, на территории которой расположены подземные хранилища, составляющие четверть всех европейских мощностей, придумала и без огласки внедрила специальный тариф под названием "сбор на (климатическую) нейтральность". Летом-осенью 2022 года немецкие энергетические компании как угорелые скупали все доступные объемы газа. На заполнение ПХГ, о чем вся западная пресса трубила в призме "прекрасно обошлись без России", потратили десять миллиардов евро. Зима выдалась теплой, и цены на газ пошли вниз, о чем пресса также не преминула бодро отрапортовать. Правда, сами энергетики особой радости не испытывали, поскольку вместо нее имелись громадные убытки, которые надо было как-то компенсировать.
США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник
Всех покупателей, помимо основной цены, обложили еще и налогом на экологию, случайно забыв об этом уведомить. Основными донорами немецкой спешки стали Австрия и Италия — да-да, те самые, рупором которых выступил вышеупомянутый Фицо. Вена и Рим, к своему удивлению, узнали, что только за прошлый год добровольно компенсировали немцам более миллиарда евро, и теперь требуют от ACEP прикрыть эту лавочку.
Россия загодя предлагает странам Европы пересчитать убытки, вспомнить, что они когда-то были независимы от приказов из Вашингтона, устранить из схемы недоговороспособную Украину, при желании начать восстановление "Северных потоков" и вернуться к практике долгосрочных контрактов, благо американцы со своим СПГ требуют того же самого.
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