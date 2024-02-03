https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой

Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой - РИА Новости, 03.02.2024

Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой

Текущий год только начался, а геополитические игроки уже точат мечи и выразительно поглядывают на последние страницы календаря. Речь, как несложно догадаться,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

аналитика

россия

европа

еврокомиссия

евросоюз

северный поток

александр новак

роберт фицо

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Текущий год только начался, а геополитические игроки уже точат мечи и выразительно поглядывают на последние страницы календаря. Речь, как несложно догадаться, идет о поставках российского газа в Европу, в том числе транзитом через территорию Украины. Вокруг грядущей календарной смычки декабрь-январь уже сейчас накаляются страсти, а стороны делают пробные выпады, проверяя противника на крепость политической брони и твердость убеждений. Буквально на днях широко обсуждалось заявление премьер-министра Словакии, утверждавшего, что Киев готов продлить контракт и после 31 декабря, а также то, что может стоять за этими словами.Многие восприняли прошлую новость скептически. Совершенно зря, ибо вчера ее правдивость подтвердил Александр Новак.Российский вице-премьер, комментируя слова Роберта Фицо, сказал дословно следующее: Россия готова обсуждать поставки сырья через ГТС Украины и по другим маршрутам, но пока не видит должного интереса со стороны Европейского союза.Здесь нужно резко остановиться и вспомнить, что у Александра Новака в анамнезе многолетняя работа во главе Министерства энергетики, и найти смыслы, которые не сказаны прямо, но выпукло вшиты невидимыми нитками. Для этого короткую фразу вице-премьера нужно разбить на три ключевых блока.Во-первых, упоминается украинская газотранспортная система и потенциальный транзит, который с учетом физического маршрута трубных трасс проходит именно через Словакию и далее расходится на юг, в Италию, и на север, в Австрию. Поскольку эскапада Фицо была единичной и пока не получила официального продолжения, Москва закатывает пробный шар в ожидании общего ответа либо от Брюсселя, либо от глав заинтересованных стран. При этом, судя по реакции на слова словацкого премьера, выразившейся в форме гробового молчания и отсутствия даже слабых попыток все отрицать, Брюссель и Киев сильнее всего опечалены не самим фактом признания, а тем, что оно случилось столь несвоевременно рано.Это та самая классическая и знакомая каждому с детства задача на логику: я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Европа два года из штанов выпрыгивала, натужно изображая успешный отказ от российских энергоносителей, но теперь карты на столе и участники переговорного процесса переходят к войне взглядов, где кто первым моргнет, тот и получит наименее выгодные условия контракта.Во-вторых, Новак как бы невзначай упоминает другие маршруты поставок. Намек явный и толстый, как бегемот под вуалью. Европа знает, что Москва знает, что ей критически важен новый контракт на транзит газа, а потому Москва устами Владимира Путина еще в декабре официально и прозрачно намекнула, что "Северные потоки" ремонтопригодны. Думайте.Из первых двух обстоятельств прямо и логично проистекает третье. Россия готова возобновить сотрудничество, но не потому, что для нее это критически важно. Европа испытывает кратно большую потребность в газе, чем Россия в долларах, а потому дружной семье европейских карасей, точь-в-точь как при лечении алкогольной зависимости, нужно признать наличие проблемы и начать об этом прямо говорить.В головах многих наших сограждан почему-то до сих пор жива ошибочная уверенность, что это Россия постоянно уговаривает Запад купить у нас нефть и газ. Чушь полнейшая, что подтверждается и цифрами наполнения бюджета, и поведением российского политического истеблишмента. Посмотрите тематические выступления Владимира Путина, Сергея Лаврова, Александра Новака, Николая Шульгинова и прочих: они спокойны, расслаблены, легко позволяют себе шутить. Любое упоминание импорта российских углеводородов на Западе сродни внезапному удару хлыстом. Западные руководители сжимаются, начинается суетная беготня глаз и невнятные виляющие ответы.Москва знает, что Берлину, Братиславе, Будапешту, Вене и Риму очень нужен российский газ, и Европа знает, что Россия знает.В одном из наших недавних разговоров, когда обсуждалось внезапное признание Роберта Фицо, мы говорили, что внутри ЕС за кулисами общественного осознания уже начались процессы подготовки к переговорам с Москвой. Многие читатели подвергли эти выводы критике, усомнившись в подобной возможности. Что ж, если слов Александра Новака недостаточно, обратимся к самым честным западным источникам.Reuters пишет, что Еврокомиссия направила запрос в Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (АСЕР) с требованием немедленно дать оценку действиям Германии. Внезапно открылась одна из самых главных загадок последних двух лет, а именно: как внутри ЕС отдельные страны компенсируют ценовые пики, когда природный газ закупали по 500 долларов за тысячу кубометров, а сейчас его продают по 300.Оказалось, что Германия, на территории которой расположены подземные хранилища, составляющие четверть всех европейских мощностей, придумала и без огласки внедрила специальный тариф под названием "сбор на (климатическую) нейтральность". Летом-осенью 2022 года немецкие энергетические компании как угорелые скупали все доступные объемы газа. На заполнение ПХГ, о чем вся западная пресса трубила в призме "прекрасно обошлись без России", потратили десять миллиардов евро. Зима выдалась теплой, и цены на газ пошли вниз, о чем пресса также не преминула бодро отрапортовать. Правда, сами энергетики особой радости не испытывали, поскольку вместо нее имелись громадные убытки, которые надо было как-то компенсировать.И выход был найден.Всех покупателей, помимо основной цены, обложили еще и налогом на экологию, случайно забыв об этом уведомить. Основными донорами немецкой спешки стали Австрия и Италия — да-да, те самые, рупором которых выступил вышеупомянутый Фицо. Вена и Рим, к своему удивлению, узнали, что только за прошлый год добровольно компенсировали немцам более миллиарда евро, и теперь требуют от ACEP прикрыть эту лавочку.Россия загодя предлагает странам Европы пересчитать убытки, вспомнить, что они когда-то были независимы от приказов из Вашингтона, устранить из схемы недоговороспособную Украину, при желании начать восстановление "Северных потоков" и вернуться к практике долгосрочных контрактов, благо американцы со своим СПГ требуют того же самого.Главная игра 2024 года началась.

https://ria.ru/20240131/gaz-1924550570.html

https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html

https://ria.ru/20240109/sanktsii-1920226388.html

https://ria.ru/20240110/nauka-1918647182.html

https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html

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аналитика, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, александр новак, роберт фицо, владимир путин