https://ria.ru/20240203/remont-1925203529.html

В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц

В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц - РИА Новости, 03.02.2024

В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц

Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:58

2024-02-03T13:58

2024-02-03T13:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925203208_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_5b9ee7f0535dc3a5849bd7e4eec83900.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и поменяли кабели системы подогрева ступеней, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц на инженерных сооружениях... Изношенные ступени полностью заменили, устранили перепады высот при помощи шлифовки. Кроме того, поменяли кабели системы подогрева", - говорится в сообщении. Уточнятся, что в порядок привели лестницы на 129 объектах, в их числе шесть мостовых сооружений и 123 подземных пешеходных перехода. Такой ремонт делают в столице, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

https://ria.ru/20240124/ochistka-1923129171.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва