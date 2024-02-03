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В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц - РИА Новости, 03.02.2024
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13:58 03.02.2024
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В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц - РИА Новости, 03.02.2024
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц
Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:58
2024-02-03T13:58
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и поменяли кабели системы подогрева ступеней, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц на инженерных сооружениях... Изношенные ступени полностью заменили, устранили перепады высот при помощи шлифовки. Кроме того, поменяли кабели системы подогрева", - говорится в сообщении. Уточнятся, что в порядок привели лестницы на 129 объектах, в их числе шесть мостовых сооружений и 123 подземных пешеходных перехода. Такой ремонт делают в столице, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц

Более 8 тысяч кв метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году

© Фото : Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города МосквыБолее 8 тысяч кв метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году
Более 8 тысяч кв метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Более 8 тысяч кв метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и поменяли кабели системы подогрева ступеней, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц на инженерных сооружениях... Изношенные ступени полностью заменили, устранили перепады высот при помощи шлифовки. Кроме того, поменяли кабели системы подогрева", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что в порядок привели лестницы на 129 объектах, в их числе шесть мостовых сооружений и 123 подземных пешеходных перехода. Такой ремонт делают в столице, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
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