https://ria.ru/20240203/remont-1925203529.html
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц - РИА Новости, 03.02.2024
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц
Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:58
2024-02-03T13:58
2024-02-03T13:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925203208_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_5b9ee7f0535dc3a5849bd7e4eec83900.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и поменяли кабели системы подогрева ступеней, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц на инженерных сооружениях... Изношенные ступени полностью заменили, устранили перепады высот при помощи шлифовки. Кроме того, поменяли кабели системы подогрева", - говорится в сообщении. Уточнятся, что в порядок привели лестницы на 129 объектах, в их числе шесть мостовых сооружений и 123 подземных пешеходных перехода. Такой ремонт делают в столице, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
https://ria.ru/20240124/ochistka-1923129171.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925203208_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_189fff4a2a3f4c8179ab2e36896f8428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве за год обновили более восьми тысяч "квадратов" гранитных лестниц
Более 8 тысяч кв метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц отремонтировали в Москве в 2023 году, специалисты заменили изношенные ступени, устранили перепады высот и поменяли кабели системы подогрева ступеней, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц на инженерных сооружениях... Изношенные ступени полностью заменили, устранили перепады высот при помощи шлифовки. Кроме того, поменяли кабели системы подогрева", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что в порядок привели лестницы на 129 объектах, в их числе шесть мостовых сооружений и 123 подземных пешеходных перехода. Такой ремонт делают в столице, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений