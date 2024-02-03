Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
12:42 03.02.2024 (обновлено: 12:43 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/reabilitatsiya-1925192441.html
В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО
В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 03.02.2024
В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО
Один из первых в стране центров реабилитации для участников специальной военной операции и их семей откроется осенью в Кировской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:42
2024-02-03T12:43
кировская область
кировская область
киров
александр соколов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925192165_0:9:700:403_1920x0_80_0_0_3cfc4b26c35484841571907a16b49e52.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Один из первых в стране центров реабилитации для участников специальной военной операции и их семей откроется осенью в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Строящийся Центр реабилитации в пятницу осмотрели первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава региона Александр Соколов. "Создание Центра реабилитации идет с осени 2023 года. В настоящее время здесь продолжаются масштабные ремонтные работы. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года, юбилейного для города Кирова: областная столица в этом году отмечает свое 650-летие, в Кирове идет строительство и реконструкция социальной инфраструктуры — объектов образования, культуры, здравоохранения", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона, кировский реабилитационный центр для участников СВО и их семей станет одним из первых подобных в России. "Главная задача Центра реабилитации — помочь участникам специальной военной операции вместе с родными и близкими восстановить свое здоровье. На поле боя они не щадят себя, и сейчас нам особенно важно, чтобы им было проще получить специализированную медицинскую помощь и вернуться к нормальной жизни. После ремонта закупим современное медицинское и реабилитационное оборудование — сделаем так, чтобы наши защитники как можно скорее получили здесь необходимое лечение, каким бы сложным оно ни было", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Ежегодно медицинскую реабилитацию, оздоровление, санаторно-курортное лечение здесь смогут одновременно проходить свыше 400 участников СВО, которым потребуется такая поддержка, а также члены их семей, в том числе дети. В Центре реабилитации будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы, а также другие виды лечения, которые необходимы для восстановления. Здесь будут работать квалифицированные специалисты: врачи физической и реабилитационной медицины, терапевты, педиатры, неврологи, медицинские психологи, психотерапевты и другие.
https://ria.ru/20240201/reabilitatsiya-1924712224.html
кировская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925192165_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_3cf3f0db51658202209f008eb89ca2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, киров, александр соколов, вооруженные силы рф
Кировская область, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Вооруженные силы РФ

В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО

© Пресс-центр Правительства Кировской области Центр реабилитации для участников СВО откроют осенью в Кировской области
Центр реабилитации для участников СВО откроют осенью в Кировской области
© Пресс-центр Правительства Кировской области
Центр реабилитации для участников СВО откроют осенью в Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Один из первых в стране центров реабилитации для участников специальной военной операции и их семей откроется осенью в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строящийся Центр реабилитации в пятницу осмотрели первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава региона Александр Соколов.
Мурашко о средствах, выделяемых на реабилитацию раненых бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов
1 февраля, 06:24
"Создание Центра реабилитации идет с осени 2023 года. В настоящее время здесь продолжаются масштабные ремонтные работы. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года, юбилейного для города Кирова: областная столица в этом году отмечает свое 650-летие, в Кирове идет строительство и реконструкция социальной инфраструктуры — объектов образования, культуры, здравоохранения", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, кировский реабилитационный центр для участников СВО и их семей станет одним из первых подобных в России.
"Главная задача Центра реабилитации — помочь участникам специальной военной операции вместе с родными и близкими восстановить свое здоровье. На поле боя они не щадят себя, и сейчас нам особенно важно, чтобы им было проще получить специализированную медицинскую помощь и вернуться к нормальной жизни. После ремонта закупим современное медицинское и реабилитационное оборудование — сделаем так, чтобы наши защитники как можно скорее получили здесь необходимое лечение, каким бы сложным оно ни было", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Ежегодно медицинскую реабилитацию, оздоровление, санаторно-курортное лечение здесь смогут одновременно проходить свыше 400 участников СВО, которым потребуется такая поддержка, а также члены их семей, в том числе дети.
© Пресс-центр Правительства Кировской области Центр реабилитации для участников СВО откроют осенью в Кировской области
Центр реабилитации для участников СВО откроют осенью в Кировской области
© Пресс-центр Правительства Кировской области
Центр реабилитации для участников СВО откроют осенью в Кировской области
В Центре реабилитации будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы, а также другие виды лечения, которые необходимы для восстановления. Здесь будут работать квалифицированные специалисты: врачи физической и реабилитационной медицины, терапевты, педиатры, неврологи, медицинские психологи, психотерапевты и другие.
 
Кировская областьКировская областьКировАлександр СоколовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала