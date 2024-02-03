https://ria.ru/20240203/reabilitatsiya-1925192441.html

В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО

В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 03.02.2024

В Кировской области осенью откроют центр реабилитации для участников СВО

Один из первых в стране центров реабилитации для участников специальной военной операции и их семей откроется осенью в Кировской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:42

2024-02-03T12:42

2024-02-03T12:43

кировская область

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александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Один из первых в стране центров реабилитации для участников специальной военной операции и их семей откроется осенью в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Строящийся Центр реабилитации в пятницу осмотрели первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава региона Александр Соколов. "Создание Центра реабилитации идет с осени 2023 года. В настоящее время здесь продолжаются масштабные ремонтные работы. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года, юбилейного для города Кирова: областная столица в этом году отмечает свое 650-летие, в Кирове идет строительство и реконструкция социальной инфраструктуры — объектов образования, культуры, здравоохранения", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона, кировский реабилитационный центр для участников СВО и их семей станет одним из первых подобных в России. "Главная задача Центра реабилитации — помочь участникам специальной военной операции вместе с родными и близкими восстановить свое здоровье. На поле боя они не щадят себя, и сейчас нам особенно важно, чтобы им было проще получить специализированную медицинскую помощь и вернуться к нормальной жизни. После ремонта закупим современное медицинское и реабилитационное оборудование — сделаем так, чтобы наши защитники как можно скорее получили здесь необходимое лечение, каким бы сложным оно ни было", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Ежегодно медицинскую реабилитацию, оздоровление, санаторно-курортное лечение здесь смогут одновременно проходить свыше 400 участников СВО, которым потребуется такая поддержка, а также члены их семей, в том числе дети. В Центре реабилитации будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы, а также другие виды лечения, которые необходимы для восстановления. Здесь будут работать квалифицированные специалисты: врачи физической и реабилитационной медицины, терапевты, педиатры, неврологи, медицинские психологи, психотерапевты и другие.

https://ria.ru/20240201/reabilitatsiya-1924712224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, киров, александр соколов, вооруженные силы рф