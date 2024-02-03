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В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки - РИА Новости, 03.02.2024
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16:56 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/raketa-1925225878.html
В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки
В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки - РИА Новости, 03.02.2024
В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки
Полицейские обнаружили ракету класса "воздух-воздух", предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны, в гараже американца, следует из... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:56
2024-02-03T16:56
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полицейские обнаружили ракету класса "воздух-воздух", предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны, в гараже американца, следует из сообщения полиции города Белвью. Как отмечается в сообщении полиции, сотрудники полиции города Белвью получили сообщение о том, что в гараже одного из домов находится ракета военного образца. Как отмечается, звонок поступил из музея ВВС в штате Огайо. Им в свою очередь позвонил один из жителей города и выразил желание пожертвовать вещь, принадлежавшую его покойному соседу. Мужчина заявил, что его сосед первоначально приобрел этот предмет на распродаже. "Сотрудники патрульного подразделения полиции Белвью и саперы прибыли в дом и связались с соседом, позвонившим в музей. Полицейским был предоставлен доступ к обнаруженной ракете. Саперы осмотрели предмет и выяснили, что это неуправляемая ракета класса "воздух-воздух" Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны", - говорится в сообщении полиции. По данным полиции, ракета была инертной, без топлива, и не представляла опасности. "Поскольку предмет был инертным, а военные не потребовали его обратно, полиция оставила его соседу, чтобы он отреставрировал его и выставил в музее", - подчеркивает полиция.
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В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки

Полиция Белвью нашла в гараже американца ракету для доставки ядерной боеголовки

© Bellevue Police DepartmentРакета класса "воздух-воздух", найденная в гараже у американца в городе Белвью
Ракета класса воздух-воздух, найденная в гараже у американца в городе Белвью
© Bellevue Police Department
Ракета класса "воздух-воздух", найденная в гараже у американца в городе Белвью
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полицейские обнаружили ракету класса "воздух-воздух", предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны, в гараже американца, следует из сообщения полиции города Белвью.
Как отмечается в сообщении полиции, сотрудники полиции города Белвью получили сообщение о том, что в гараже одного из домов находится ракета военного образца. Как отмечается, звонок поступил из музея ВВС в штате Огайо. Им в свою очередь позвонил один из жителей города и выразил желание пожертвовать вещь, принадлежавшую его покойному соседу. Мужчина заявил, что его сосед первоначально приобрел этот предмет на распродаже.
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"Сотрудники патрульного подразделения полиции Белвью и саперы прибыли в дом и связались с соседом, позвонившим в музей. Полицейским был предоставлен доступ к обнаруженной ракете. Саперы осмотрели предмет и выяснили, что это неуправляемая ракета класса "воздух-воздух" Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны", - говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, ракета была инертной, без топлива, и не представляла опасности.
"Поскольку предмет был инертным, а военные не потребовали его обратно, полиция оставила его соседу, чтобы он отреставрировал его и выставил в музее", - подчеркивает полиция.
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