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Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки - РИА Новости, 03.02.2024
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки
Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:59
2024-02-03T14:59
2024-02-03T14:59
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из доверенных лиц Андрей Руденко. "Ситуация в работе будет отличаться от других регионов, ведь противник пытается наносить удары по скоплениям людей, пытается сделать все, чтобы навредить этим выборам. Поэтому, конечно, будут немного изменены план и формат работы доверенных лиц", - сказал Руденко.Он также отметил основные задачи, которые должны выполнять доверенные лица: "Владимир Владимирович накануне сказал, что основная задача доверенных лиц - наладить обратную связь. Эти люди будут слушать проблемы, передавать их наверх, и они будут решаться. Вторая задача - проследить, чтобы выборы прошли в рамках закона". Ранее 31 января в Москве в рамках избирательной кампании прошла встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами.
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РИА Новости
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки
Руденко: доверенные лица Путина в ДНР будут работать с учетом военной обстановки
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из доверенных лиц Андрей Руденко.
"Ситуация в работе будет отличаться от других регионов, ведь противник пытается наносить удары по скоплениям людей, пытается сделать все, чтобы навредить этим выборам. Поэтому, конечно, будут немного изменены план и формат работы доверенных лиц", - сказал Руденко.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Он также отметил основные задачи, которые должны выполнять доверенные лица: "Владимир Владимирович накануне сказал, что основная задача доверенных лиц - наладить обратную связь. Эти люди будут слушать проблемы, передавать их наверх, и они будут решаться. Вторая задача - проследить, чтобы выборы прошли в рамках закона".
Ранее 31 января в Москве в рамках избирательной кампании прошла встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами.