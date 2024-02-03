https://ria.ru/20240203/putin-1925211101.html

Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки

Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки - РИА Новости, 03.02.2024

Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки

Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:59

2024-02-03T14:59

2024-02-03T14:59

выборы президента россии — 2024

политика

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из доверенных лиц Андрей Руденко. "Ситуация в работе будет отличаться от других регионов, ведь противник пытается наносить удары по скоплениям людей, пытается сделать все, чтобы навредить этим выборам. Поэтому, конечно, будут немного изменены план и формат работы доверенных лиц", - сказал Руденко.Он также отметил основные задачи, которые должны выполнять доверенные лица: "Владимир Владимирович накануне сказал, что основная задача доверенных лиц - наладить обратную связь. Эти люди будут слушать проблемы, передавать их наверх, и они будут решаться. Вторая задача - проследить, чтобы выборы прошли в рамках закона". Ранее 31 января в Москве в рамках избирательной кампании прошла встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, выборы президента рф