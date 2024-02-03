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Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки - РИА Новости, 03.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:59 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/putin-1925211101.html
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки - РИА Новости, 03.02.2024
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки
Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:59
2024-02-03T14:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
донецкая народная республика
владимир путин
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из доверенных лиц Андрей Руденко. "Ситуация в работе будет отличаться от других регионов, ведь противник пытается наносить удары по скоплениям людей, пытается сделать все, чтобы навредить этим выборам. Поэтому, конечно, будут немного изменены план и формат работы доверенных лиц", - сказал Руденко.Он также отметил основные задачи, которые должны выполнять доверенные лица: "Владимир Владимирович накануне сказал, что основная задача доверенных лиц - наладить обратную связь. Эти люди будут слушать проблемы, передавать их наверх, и они будут решаться. Вторая задача - проследить, чтобы выборы прошли в рамках закона". Ранее 31 января в Москве в рамках избирательной кампании прошла встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами.
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки

Руденко: доверенные лица Путина в ДНР будут работать с учетом военной обстановки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Работа доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в ДНР будет сформирована с учетом военной обстановки, рассказал РИА Новости один из доверенных лиц Андрей Руденко.
"Ситуация в работе будет отличаться от других регионов, ведь противник пытается наносить удары по скоплениям людей, пытается сделать все, чтобы навредить этим выборам. Поэтому, конечно, будут немного изменены план и формат работы доверенных лиц", - сказал Руденко.
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Он также отметил основные задачи, которые должны выполнять доверенные лица: "Владимир Владимирович накануне сказал, что основная задача доверенных лиц - наладить обратную связь. Эти люди будут слушать проблемы, передавать их наверх, и они будут решаться. Вторая задача - проследить, чтобы выборы прошли в рамках закона".
Ранее 31 января в Москве в рамках избирательной кампании прошла встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами.
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