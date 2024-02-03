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Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 03.02.2024 (обновлено: 14:03 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/putin-1925193729.html
Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина
Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 03.02.2024
Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети X потребовал не допустить победы России."Великобритания решительно приветствует наших европейских... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:53
2024-02-03T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
владимир путин
грант шаппс
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети X потребовал не допустить победы России."Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина", — написал он. В комментариях под постом министра призвали остановиться, не провоцировать Россию и заявили, что Путин не враг. Первого февраля на саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Причем финансирование будет обсуждаться ежегодно, а в случае необходимости объем помощи пересмотрят через два года.На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
https://ria.ru/20240203/medvedev-1925187260.html
https://ria.ru/20240203/borrel-1925182630.html
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в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, грант шаппс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Грант Шаппс
Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина

Глава МО Британии Шаппс: мир не может позволить себе победу Путина

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети X потребовал не допустить победы России.

"Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина", — написал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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В комментариях под постом министра призвали остановиться, не провоцировать Россию и заявили, что Путин не враг.
Первого февраля на саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Причем финансирование будет обсуждаться ежегодно, а в случае необходимости объем помощи пересмотрят через два года.
На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобританияВладимир ПутинГрант Шаппс
 
 
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