https://ria.ru/20240203/putin-1925193729.html

Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина

Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 03.02.2024

Глава Минобороны Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети X потребовал не допустить победы России."Великобритания решительно приветствует наших европейских... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:53

2024-02-03T12:53

2024-02-03T14:03

специальная военная операция на украине

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владимир путин

грант шаппс

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети X потребовал не допустить победы России."Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина", — написал он. В комментариях под постом министра призвали остановиться, не провоцировать Россию и заявили, что Путин не враг. Первого февраля на саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Причем финансирование будет обсуждаться ежегодно, а в случае необходимости объем помощи пересмотрят через два года.На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.

https://ria.ru/20240203/medvedev-1925187260.html

https://ria.ru/20240203/borrel-1925182630.html

россия

украина

великобритания

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в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, грант шаппс