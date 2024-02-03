https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1925043445.html

Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной

Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной - РИА Новости, 03.02.2024

Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной

Определены самые востребованные у самостоятельных туристов страны для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:00

2024-02-03T02:00

2024-02-03T02:00

туризм

туризм

новости - туризм

турция

грузия

таиланд

оаэ

казахстан

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов страны для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили 20 популярных у пользователей направлений.Лидером весеннего рейтинга стала Турция: туда в период с марта по май хотят отправиться 17 процентов российских путешественников. Это одно из самых бюджетных теплых направлений, где купальный сезон можно начать уже в середине апреля.Грузия, доля которой составила 12 процентов, на втором месте списка. Замыкает тройку лидеров Таиланд, который выбрали 11 процентов пользователей.В пятерку вошли также ОАЭ с долей в восемь процентов и Армения, куда планируют отправиться шесть процентов туристов.В десятке самых популярных стран для весенних визитов – Китай и Казахстан. Замыкают список европейские направления – Италия, Великобритания и Франция.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

турция

грузия

таиланд

оаэ

казахстан

италия

великобритания

франция

китай

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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