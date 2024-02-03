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Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной - РИА Новости, 03.02.2024
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Туризм
 
02:00 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1925043445.html
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной
Определены самые востребованные у самостоятельных туристов страны для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:00
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туризм
туризм
новости - туризм
турция
грузия
таиланд
оаэ
казахстан
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов страны для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили 20 популярных у пользователей направлений.Лидером весеннего рейтинга стала Турция: туда в период с марта по май хотят отправиться 17 процентов российских путешественников. Это одно из самых бюджетных теплых направлений, где купальный сезон можно начать уже в середине апреля.Грузия, доля которой составила 12 процентов, на втором месте списка. Замыкает тройку лидеров Таиланд, который выбрали 11 процентов пользователей.В пятерку вошли также ОАЭ с долей в восемь процентов и Армения, куда планируют отправиться шесть процентов туристов.В десятке самых популярных стран для весенних визитов – Китай и Казахстан. Замыкают список европейские направления – Италия, Великобритания и Франция.
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html
турция
грузия
таиланд
оаэ
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туризм, новости - туризм, турция, грузия, таиланд, оаэ, казахстан, италия, великобритания, франция, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Грузия, Таиланд, ОАЭ, Казахстан, Италия, Великобритания, Франция, Китай
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для поездок весной

Эксперты: Турция стала самой популярной у туристов страной для весенних поездок

© iStock.com / ozgurdonmazТуристка на Галатском мосту в Стамбуле
Туристка на Галатском мосту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© iStock.com / ozgurdonmaz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов страны для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили 20 популярных у пользователей направлений.
Лидером весеннего рейтинга стала Турция: туда в период с марта по май хотят отправиться 17 процентов российских путешественников. Это одно из самых бюджетных теплых направлений, где купальный сезон можно начать уже в середине апреля.
Грузия, доля которой составила 12 процентов, на втором месте списка. Замыкает тройку лидеров Таиланд, который выбрали 11 процентов пользователей.
В пятерку вошли также ОАЭ с долей в восемь процентов и Армения, куда планируют отправиться шесть процентов туристов.
В десятке самых популярных стран для весенних визитов – Китай и Казахстан. Замыкают список европейские направления – Италия, Великобритания и Франция.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияГрузияТаиландОАЭКазахстанИталияВеликобританияФранцияКитай
 
 
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