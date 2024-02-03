Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/pridnestrove-1925217520.html
Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР
Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР - РИА Новости, 03.02.2024
Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР
Возможный так называемый "превентивный" удар Молдавии и Румынии по Приднестровью усугубит ситуацию в Черноморском регионе, заявил депутат Верховного совета... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:50
2024-02-03T15:50
специальная военная операция на украине
россия
молдавия
румыния
нато
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Возможный так называемый "превентивный" удар Молдавии и Румынии по Приднестровью усугубит ситуацию в Черноморском регионе, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Осведомленный источник ранее сообщил РИА Новости, что Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям. Он рассказал, что, "согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра". "Не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью", - добавил он. "Предполагаемый превентивный удар по Приднестровью ничего не облегчит, а только осложнит ситуацию в регионе. Англичане пытаются воспроизвести свою традиционную политику – сколотить для ведения войны против неугодной страны коалицию, в составе которой у Англии будет небольшая сухопутная армия. Большую она не потянет, служить в армии короля Карла желающих немного. В Черноморском регионе англичане хотят вырваться из-под крыши США и установить своё доминирование. Без войны против России и без ослабления мощи Турции этого не добиться", - сказал Сафонов. Он считает, что отсюда возможный план: захватить силами войск стран-противников России Черноморское побережье от российского Херсона до Одессы – при ведущей роли Англии. Программа-максимум: "уничтожение" конвенции Монтрё от 1936 года, ограничивающей проход через Босфор и Дарданеллы военных судов стран, не имеющих отношения к Чёрному морю. А далее ввести в зону украинского конфликта свой флот. "Приднестровье не устраивает западников и румын тем, что рассматривается ими исключительно, как дружественная Москве страна, как российский форпост. Поэтому нужно порох держать сухим", - отметил политолог. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html
россия
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_999:219:3026:1739_1920x0_80_0_0_271b26a6d3477cb77c0ba75a489adae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, румыния, нато, приднестровская молдавская республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Молдавия, Румыния, НАТО, Приднестровская Молдавская Республика
Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР

Сафонов: превентивный удар Молдавии и Румынии по ПМР осложнит ситуацию в регионе

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобили на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобили на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Автомобили на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Возможный так называемый "превентивный" удар Молдавии и Румынии по Приднестровью усугубит ситуацию в Черноморском регионе, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Осведомленный источник ранее сообщил РИА Новости, что Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям. Он рассказал, что, "согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра". "Не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью", - добавил он.
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Глава генштаба Румынии сделал шокирующее заявление о войне с Россией
Вчера, 09:38
"Предполагаемый превентивный удар по Приднестровью ничего не облегчит, а только осложнит ситуацию в регионе. Англичане пытаются воспроизвести свою традиционную политику – сколотить для ведения войны против неугодной страны коалицию, в составе которой у Англии будет небольшая сухопутная армия. Большую она не потянет, служить в армии короля Карла желающих немного. В Черноморском регионе англичане хотят вырваться из-под крыши США и установить своё доминирование. Без войны против России и без ослабления мощи Турции этого не добиться", - сказал Сафонов.
Он считает, что отсюда возможный план: захватить силами войск стран-противников России Черноморское побережье от российского Херсона до Одессы – при ведущей роли Англии. Программа-максимум: "уничтожение" конвенции Монтрё от 1936 года, ограничивающей проход через Босфор и Дарданеллы военных судов стран, не имеющих отношения к Чёрному морю. А далее ввести в зону украинского конфликта свой флот.
"Приднестровье не устраивает западников и румын тем, что рассматривается ими исключительно, как дружественная Москве страна, как российский форпост. Поэтому нужно порох держать сухим", - отметил политолог.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией
24 января, 08:00
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных
31 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМолдавияРумынияНАТОПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала