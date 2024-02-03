https://ria.ru/20240203/pridnestrove-1925217520.html

Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР

Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР - РИА Новости, 03.02.2024

Политолог оценил идею "превентивного" удара Молдавии и Румынии по ПМР

Возможный так называемый "превентивный" удар Молдавии и Румынии по Приднестровью усугубит ситуацию в Черноморском регионе, заявил депутат Верховного совета... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:50

2024-02-03T15:50

2024-02-03T15:50

специальная военная операция на украине

россия

молдавия

румыния

нато

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Возможный так называемый "превентивный" удар Молдавии и Румынии по Приднестровью усугубит ситуацию в Черноморском регионе, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Осведомленный источник ранее сообщил РИА Новости, что Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям. Он рассказал, что, "согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра". "Не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью", - добавил он. "Предполагаемый превентивный удар по Приднестровью ничего не облегчит, а только осложнит ситуацию в регионе. Англичане пытаются воспроизвести свою традиционную политику – сколотить для ведения войны против неугодной страны коалицию, в составе которой у Англии будет небольшая сухопутная армия. Большую она не потянет, служить в армии короля Карла желающих немного. В Черноморском регионе англичане хотят вырваться из-под крыши США и установить своё доминирование. Без войны против России и без ослабления мощи Турции этого не добиться", - сказал Сафонов. Он считает, что отсюда возможный план: захватить силами войск стран-противников России Черноморское побережье от российского Херсона до Одессы – при ведущей роли Англии. Программа-максимум: "уничтожение" конвенции Монтрё от 1936 года, ограничивающей проход через Босфор и Дарданеллы военных судов стран, не имеющих отношения к Чёрному морю. А далее ввести в зону украинского конфликта свой флот. "Приднестровье не устраивает западников и румын тем, что рассматривается ими исключительно, как дружественная Москве страна, как российский форпост. Поэтому нужно порох держать сухим", - отметил политолог. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.

https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

россия

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, румыния, нато, приднестровская молдавская республика