https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу - РИА Новости, 03.02.2024
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу
Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:20
2024-02-03T02:20
2024-02-03T02:38
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Figaro."Правительство (Украины. — Прим. ред.) надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, <…>, что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны", — сказал политик.По его словам, у украинской армии заканчиваются снаряды. Порошенко назвал это "огромной проблемой" для ВСУ."Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий", — посетовал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу
Порошенко заявил, что европейцы должны дать Украине все необходимое оружие