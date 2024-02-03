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"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 03.02.2024 (обновлено: 02:38 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу - РИА Новости, 03.02.2024
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу
Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:20
2024-02-03T02:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
петр порошенко
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Figaro."Правительство (Украины. — Прим. ред.) надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, &lt;…&gt;, что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны", — сказал политик.По его словам, у украинской армии заканчиваются снаряды. Порошенко назвал это "огромной проблемой" для ВСУ."Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий", — посетовал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html
https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html
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в мире, украина, россия, сша, петр порошенко, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу

Порошенко заявил, что европейцы должны дать Украине все необходимое оружие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Figaro.
«
"Правительство (Украины. — Прим. ред.) надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, <…>, что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны", — сказал политик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад
01:00
По его словам, у украинской армии заканчиваются снаряды. Порошенко назвал это "огромной проблемой" для ВСУ.
"Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий", — посетовал он.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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