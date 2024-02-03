https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html

"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу

"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу - РИА Новости, 03.02.2024

"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу

Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:20

2024-02-03T02:20

2024-02-03T02:38

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Figaro."Правительство (Украины. — Прим. ред.) надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, <…>, что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны", — сказал политик.По его словам, у украинской армии заканчиваются снаряды. Порошенко назвал это "огромной проблемой" для ВСУ."Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий", — посетовал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html

https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, петр порошенко, вооруженные силы украины, евросоюз