https://ria.ru/20240203/pomosch-1925269712.html
Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде
Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде - РИА Новости, 03.02.2024
Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде
Многодетная семья, некоторое время жившая в подъезде в Москве, будет проживать в социальном центре в комфортных условиях, когда решится вопрос с арендой... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T23:47
2024-02-03T23:47
2024-02-03T23:48
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многодетная семья, некоторое время жившая в подъезде в Москве, будет проживать в социальном центре в комфортных условиях, когда решится вопрос с арендой квартиры, им помогут с переездом, а также окажут помощь с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили семью покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома. Как ранее сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, мать и дети находятся в социальной гостинице, в безопасности и тепле. "Многодетная семья сдала свою квартиру в аренду и сняла меньшую по площади. Из-за конфликта с собственником дети и родители вернулись в свою квартиру. Но люди, которые заключили с ними договор аренды на их квартиру, по объективным причинам отказались уезжать. Так семья вынуждена была остаться на лестничной клетке возле своей квартиры. Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров, а также всю необходимую помощь с размещением", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в центре семья и домашние питомцы будут жить в комфортных условиях со всеми удобствами: три спальни, кухня, два санузла. "После того, как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов. В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города. Мы также окажем помощь с детьми и их занятиями", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240202/gatchina-1925060522.html
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общество, москва
Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде
Соцзащита окажет помощь семье в Москве, которая жила в подъезде
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многодетная семья, некоторое время жившая в подъезде в Москве, будет проживать в социальном центре в комфортных условиях, когда решится вопрос с арендой квартиры, им помогут с переездом, а также окажут помощь с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили семью покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома. Как ранее сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, мать и дети находятся в социальной гостинице, в безопасности и тепле.
"Многодетная семья сдала свою квартиру в аренду и сняла меньшую по площади. Из-за конфликта с собственником дети и родители вернулись в свою квартиру. Но люди, которые заключили с ними договор аренды на их квартиру, по объективным причинам отказались уезжать. Так семья вынуждена была остаться на лестничной клетке возле своей квартиры. Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров, а также всю необходимую помощь с размещением", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в центре семья и домашние питомцы будут жить в комфортных условиях со всеми удобствами: три спальни, кухня, два санузла.
"После того, как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов. В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города. Мы также окажем помощь с детьми и их занятиями", - добавили в пресс-службе.
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