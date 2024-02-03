https://ria.ru/20240203/pomosch-1925267770.html

В Конгрессе рассмотрят законопроект о помощи Израилю на следующей неделе

В Конгрессе рассмотрят законопроект о помощи Израилю на следующей неделе - РИА Новости, 03.02.2024

В Конгрессе рассмотрят законопроект о помощи Израилю на следующей неделе

Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T23:07

2024-02-03T23:07

2024-02-03T23:07

в мире

украина

сша

израиль

майк джонсон

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания страны. "Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль", - указано в письме, отправленном Джонсоном членам палаты. Как подчеркнул спикер, хотя сенат США и готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Израилю и Украине, но, не включая палату представителей в свои переговоры, сенаторы лишили себя возможности его быстрого рассмотрения. Законопроект, который палата намерена рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

украина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, израиль, майк джонсон, сергей лавров, нато