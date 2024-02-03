https://ria.ru/20240203/pomosch-1925161571.html

"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США

"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США - РИА Новости, 03.02.2024

"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США

Президент США Джо Байден помог России запретом на экспорт сжиженного природного газа за рубеж, заявил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в интервью... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T05:25

2024-02-03T05:25

2024-02-03T08:41

в мире

сша

россия

джо байден

тед круз (сенатор от штата техас)

владимир путин

европа

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден помог России запретом на экспорт сжиженного природного газа за рубеж, заявил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News."На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов", — возмутился он.По мнению сенатора, решение президента США лишает американцев рабочих мест и "помогает Путину"."Это пример слабости Байдена", — добавил Круз.Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.

https://ria.ru/20240201/tekhas-1924697285.html

сша

россия

европа

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Максим Горбачев

в мире, сша, россия, джо байден, тед круз (сенатор от штата техас), владимир путин, европа