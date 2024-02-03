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"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США
"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США - РИА Новости, 03.02.2024
"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США
Президент США Джо Байден помог России запретом на экспорт сжиженного природного газа за рубеж, заявил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в интервью... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:25
2024-02-03T05:25
2024-02-03T08:41
в мире
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тед круз (сенатор от штата техас)
владимир путин
европа
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден помог России запретом на экспорт сжиженного природного газа за рубеж, заявил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News."На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов", — возмутился он.По мнению сенатора, решение президента США лишает американцев рабочих мест и "помогает Путину"."Это пример слабости Байдена", — добавил Круз.Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, тед круз (сенатор от штата техас), владимир путин, европа
В мире, США, Россия, Джо Байден, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Владимир Путин, Европа
"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США
Сенатор Круз назвал решение Байдена о запрете на экспорт СПГ помощью Путину