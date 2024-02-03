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МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024
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16:46 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/polsha-1925224837.html
МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии
МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024
МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии
МИД Польши признает за США право воздушных ударов по территории Ирака и Сирии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:46
2024-02-03T16:46
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Польши признает за США право воздушных ударов по территории Ирака и Сирии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна. По его словам, действия США "являются ответом на ранее совершенный теракт на военной базе в Иордании, где погибли трое американских военнослужащих". "Ответ США находится в рамках обеспечения безопасности и противодействия будущим ударам со стороны террористических организаций", - сказал замминистра. При этом он не считает, что Иран имеет право предпринять ответные действия. "Я напоминаю, что эти удары были военной операцией с использованием бомбардировщиков большой дальности, которые точно поражали цели, назовем их военными. Опасения, что произойдет какое-то возмездие со стороны Ирана, не оправданы, потому что не произошло удара по территории этой страны, а по террористическому органу", - сказал Шейна. Одновременно он "категорически" не рекомендовал своим соотечественникам посещать Ближний Восток "под любым предлогом". В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html
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в мире, сша, ирак, сирия, мид польши, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Сирия, МИД Польши, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии

МИД Польши признал за США право на воздушные удары по территории Ирака и Сирии

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Польши признает за США право воздушных ударов по территории Ирака и Сирии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна.
По его словам, действия США "являются ответом на ранее совершенный теракт на военной базе в Иордании, где погибли трое американских военнослужащих".
"Ответ США находится в рамках обеспечения безопасности и противодействия будущим ударам со стороны террористических организаций", - сказал замминистра.
При этом он не считает, что Иран имеет право предпринять ответные действия. "Я напоминаю, что эти удары были военной операцией с использованием бомбардировщиков большой дальности, которые точно поражали цели, назовем их военными. Опасения, что произойдет какое-то возмездие со стороны Ирана, не оправданы, потому что не произошло удара по территории этой страны, а по террористическому органу", - сказал Шейна.
Одновременно он "категорически" не рекомендовал своим соотечественникам посещать Ближний Восток "под любым предлогом".
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией
Вчера, 12:52
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
 
В миреСШАИракСирияМИД ПольшиМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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