МИД Польши заявил, что США имеют право на удары по территории Ирака и Сирии
МИД Польши признал за США право на воздушные удары по территории Ирака и Сирии
МИД Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Польши признает за США право воздушных ударов по территории Ирака и Сирии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна.
По его словам, действия США "являются ответом на ранее совершенный теракт на военной базе в Иордании, где погибли трое американских военнослужащих".
"Ответ США находится в рамках обеспечения безопасности и противодействия будущим ударам со стороны террористических организаций", - сказал замминистра.
При этом он не считает, что Иран имеет право предпринять ответные действия. "Я напоминаю, что эти удары были военной операцией с использованием бомбардировщиков большой дальности, которые точно поражали цели, назовем их военными. Опасения, что произойдет какое-то возмездие со стороны Ирана, не оправданы, потому что не произошло удара по территории этой страны, а по террористическому органу", - сказал Шейна.
Одновременно он "категорически" не рекомендовал своим соотечественникам посещать Ближний Восток "под любым предлогом".
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.