https://ria.ru/20240203/pokhischenie-1925174025.html

В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа

В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа - РИА Новости, 03.02.2024

В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа

Иностранец во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа в 800 тысяч рублей,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:44

2024-02-03T09:44

2024-02-03T09:44

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Иностранец во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа в 800 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. "По версии следствия, 19 октября 2023 года фигурант, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своими знакомыми, похитил своего соотечественника из гостинцы и удерживал его в контейнере вблизи строительной площадки по улице Сочинская в городе Владивостоке. Преступная группа требовала у потерпевшего передать денежные средства в размере 800 тысяч рублей в качестве выкупа", - говорится в сообщении. В СУСК РИА Новости уточнили, что мужчину отпустили после того, как он написал расписку о выдаче похитителям этих денег. На иностранца заведено дело по статье "Похищение человека". Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Остальные соучастники преступления находятся в розыске.

https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html

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владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край