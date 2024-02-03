Рейтинг@Mail.ru
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/pokhischenie-1925174025.html
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа - РИА Новости, 03.02.2024
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа
Иностранец во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа в 800 тысяч рублей,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:44
2024-02-03T09:44
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Иностранец во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа в 800 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. "По версии следствия, 19 октября 2023 года фигурант, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своими знакомыми, похитил своего соотечественника из гостинцы и удерживал его в контейнере вблизи строительной площадки по улице Сочинская в городе Владивостоке. Преступная группа требовала у потерпевшего передать денежные средства в размере 800 тысяч рублей в качестве выкупа", - говорится в сообщении. В СУСК РИА Новости уточнили, что мужчину отпустили после того, как он написал расписку о выдаче похитителям этих денег. На иностранца заведено дело по статье "Похищение человека". Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Остальные соучастники преступления находятся в розыске.
https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
https://ria.ru/20231130/devochka-1913014536.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа

Во Владивостоке иностранец похитил соотечественника ради выкупа в 800 тыс рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Иностранец во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа в 800 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
"По версии следствия, 19 октября 2023 года фигурант, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своими знакомыми, похитил своего соотечественника из гостинцы и удерживал его в контейнере вблизи строительной площадки по улице Сочинская в городе Владивостоке. Преступная группа требовала у потерпевшего передать денежные средства в размере 800 тысяч рублей в качестве выкупа", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
16 января, 16:21
В СУСК РИА Новости уточнили, что мужчину отпустили после того, как он написал расписку о выдаче похитителям этих денег.
На иностранца заведено дело по статье "Похищение человека". Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Остальные соучастники преступления находятся в розыске.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп
30 ноября 2023, 20:07
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала