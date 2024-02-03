https://ria.ru/20240203/pogoda-1925157257.html

Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым

Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым - РИА Новости, 03.02.2024

Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым

Средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:10

2024-02-03T03:10

2024-02-03T08:29

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_0:263:2991:1945_1920x0_80_0_0_2ba94b9033b0cdfc00aa275d9a52cdb3.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая — экстремально теплая. <…> Это, как говорят, средняя температура по больнице", — сказал Вильфанд. Синоптик рассказал, что "самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий", поэтому не стоит думать, что уже пришла весна: сход снежного покрова происходит обычно в первой декаде апреля.

https://ria.ru/20240130/ottepel-1924261689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр