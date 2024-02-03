https://ria.ru/20240203/pogoda-1925157257.html
Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым
Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым - РИА Новости, 03.02.2024
Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым
Средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:10
2024-02-03T03:10
2024-02-03T08:29
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая — экстремально теплая. <…> Это, как говорят, средняя температура по больнице", — сказал Вильфанд. Синоптик рассказал, что "самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий", поэтому не стоит думать, что уже пришла весна: сход снежного покрова происходит обычно в первой декаде апреля.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд заявил, что февраль может быть не теплым
Вильфанд призвал не спешить радоваться сообщениям о теплом феврале
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая — экстремально теплая. <…> Это, как говорят, средняя температура по больнице", — сказал Вильфанд.
Вильфанд спрогнозировал приход весенней погоды в Центральную Россию
Синоптик рассказал, что "самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий", поэтому не стоит думать, что уже пришла весна: сход снежного покрова происходит обычно в первой декаде апреля.