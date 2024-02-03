https://ria.ru/20240203/podezd-1925259298.html

Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице

Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице - РИА Новости, 03.02.2024

Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице

Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, сейчас находятся в социальной гостинице в безопасности и тепле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:21

2024-02-03T21:21

2024-02-03T21:21

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, сейчас находятся в социальной гостинице в безопасности и тепле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы. По предварительным данным, согласно словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома. "Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде. Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20240202/gatchina-1925060522.html

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происшествия, москва, ольга ярославская