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Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице
Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице - РИА Новости, 03.02.2024
Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице
Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, сейчас находятся в социальной гостинице в безопасности и тепле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:21
2024-02-03T21:21
2024-02-03T21:21
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, сейчас находятся в социальной гостинице в безопасности и тепле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы. По предварительным данным, согласно словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома. "Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде. Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении", - сказала Ярославская.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице
Омбудсмен: мать и дети, жившие в подъезде в Москве, находятся в соцгостинице
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мать и дети, жившие в подъезде в Москве, сейчас находятся в социальной гостинице в безопасности и тепле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на востоке Москвы. По предварительным данным, согласно словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома.
"Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде. Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении", - сказала Ярославская.
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