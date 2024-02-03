https://ria.ru/20240203/plennye-1925257969.html

ХАМАС заявило, что обсудило с главой турецкой разведки сделку по пленным

ХАМАС заявило, что обсудило с главой турецкой разведки сделку по пленным - РИА Новости, 03.02.2024

ХАМАС заявило, что обсудило с главой турецкой разведки сделку по пленным

Глава политбюра правящего в палестинском секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания провел переговоры в субботу с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном о... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:02

2024-02-03T21:02

2024-02-03T21:04

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ГАЗА, 3 фев - РИА Новости. Глава политбюра правящего в палестинском секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания провел переговоры в субботу с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном о возможностях прекращения огня в анклаве и сделке по обмену пленными, сообщило движение ХАМАС в заявлении для прессы. "Глава политбюра ХАМАС Исмаил Хания встретился с директором национальной разведывательной службы Турции Ибрагимом Калыном и сопровождающей его делегацией", - говорится в заявлении. "В ходе встречи обе стороны обсудили развитие ситуации в секторе Газа, способы прекращения огня и блокады, доставку гуманитарной помощи в анклав, а также обговорили последние новости по обмену пленными", - отмечается в сообщении. Движение не упомянуло, где проходила встреча. При этом газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила в субботу со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАС, что визит руководства движения во главе с Ханией в Каир был отложен на несколько дней для дальнейших консультаций с палестинскими группировками относительно сделки по прекращению огня и обмену пленными с Израилем, условия которой ХАМАС получил от Катара после недавней встрече посредников в Париже. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240203/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, израиль, россия, турция, исмаил хания, ибрагим калын, хамас, оон