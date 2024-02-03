Рейтинг@Mail.ru
ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 03.02.2024 (обновлено: 09:02 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html
ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные
ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные - РИА Новости, 03.02.2024
ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные
В ВСУ массово призывают в армию людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту, рассказали РИА Новости украинские военнопленные. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:04
2024-02-03T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918024549_83:245:836:668_1920x0_80_0_0_a4f400098931a4eb83ace26655717a0b.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. В ВСУ массово призывают в армию людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.&quot;Попался в такое время, что давали (военные билеты. — Прим. ред.) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники. &lt;...&gt; Медосмотр я прошел сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке, и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану&quot;, — сообщил один из пленных Назар Вашкевич.Другой, Виктор Ткаченко, сообщил, что его мобилизовали с пятого раза при наличии множества подтвержденных болезней, исключающих службу в армии. "Был мобилизован. Выдали повестку, пятую уже, на работе. По состоянию здоровья получился годен. До этого был негоден. Много статей по болезням: гипертония, грыжа желудка, защемление межпозвоночных хрящей", — сказал он. По словам пленных, в украинскую армию стали массово забирать людей, не подходящих под призыв и по возрасту.&quot;Вот, посмотрите: людям за 50. Уже берут (50-летних. — Прим. ред.). Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем. Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили? А есть пацан со мной, еще моложе. Я не знаю, что с ним. Ему 24. Его призвали, да. Он, получается, по званию старший наводчик&quot;, — посетовал Вашкевич.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой набрать в армию дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование в стране, его отправили на доработку.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924938946.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918024549_0:161:836:788_1920x0_80_0_0_4a3db775da133f5d8a4d05072c649b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные

Пленные: ВСУ массово призывают негодных к строевой службе по здоровью и возрасту

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. В ВСУ массово призывают в армию людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.
«

"Попался в такое время, что давали (военные билеты. — Прим. ред.) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники. <...> Медосмотр я прошел сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке, и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану", — сообщил один из пленных Назар Вашкевич.

Другой, Виктор Ткаченко, сообщил, что его мобилизовали с пятого раза при наличии множества подтвержденных болезней, исключающих службу в армии.
"Был мобилизован. Выдали повестку, пятую уже, на работе. По состоянию здоровья получился годен. До этого был негоден. Много статей по болезням: гипертония, грыжа желудка, защемление межпозвоночных хрящей", — сказал он.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
По словам пленных, в украинскую армию стали массово забирать людей, не подходящих под призыв и по возрасту.
«

"Вот, посмотрите: людям за 50. Уже берут (50-летних. — Прим. ред.). Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем. Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили? А есть пацан со мной, еще моложе. Я не знаю, что с ним. Ему 24. Его призвали, да. Он, получается, по званию старший наводчик", — посетовал Вашкевич.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой набрать в армию дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование в стране, его отправили на доработку.
Пленные о потерях ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Пленный рассказал о потерях в одной роте ВСУ
Вчера, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала