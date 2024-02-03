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ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные

ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные - РИА Новости, 03.02.2024

ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные

В ВСУ массово призывают в армию людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту, рассказали РИА Новости украинские военнопленные. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T05:04

2024-02-03T05:04

2024-02-03T09:02

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. В ВСУ массово призывают в армию людей, негодных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту, рассказали РИА Новости украинские военнопленные."Попался в такое время, что давали (военные билеты. — Прим. ред.) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники. <...> Медосмотр я прошел сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке, и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану", — сообщил один из пленных Назар Вашкевич.Другой, Виктор Ткаченко, сообщил, что его мобилизовали с пятого раза при наличии множества подтвержденных болезней, исключающих службу в армии. "Был мобилизован. Выдали повестку, пятую уже, на работе. По состоянию здоровья получился годен. До этого был негоден. Много статей по болезням: гипертония, грыжа желудка, защемление межпозвоночных хрящей", — сказал он. По словам пленных, в украинскую армию стали массово забирать людей, не подходящих под призыв и по возрасту."Вот, посмотрите: людям за 50. Уже берут (50-летних. — Прим. ред.). Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем. Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили? А есть пацан со мной, еще моложе. Я не знаю, что с ним. Ему 24. Его призвали, да. Он, получается, по званию старший наводчик", — посетовал Вашкевич.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой набрать в армию дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование в стране, его отправили на доработку.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924938946.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины