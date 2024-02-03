https://ria.ru/20240203/pistorius-1925221840.html

Писториус теряет доверие в бундесвере из-за жестких реформ, пишут СМИ

Писториус теряет доверие в бундесвере из-за жестких реформ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

Писториус теряет доверие в бундесвере из-за жестких реформ, пишут СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус теряет доверие сотрудников бундесвера, обеспокоенных проведенной реорганизацией ведомства, которую не одобрил совет... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:27

2024-02-03T16:27

2024-02-03T16:27

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус теряет доверие сотрудников бундесвера, обеспокоенных проведенной реорганизацией ведомства, которую не одобрил совет персонала, сообщило издание Spiegel. В понедельник Писториус в письме проинформировал служащих бундесвера о деталях проведенной реструктуризации, сообщает издание. В нем он пообещал создать "более жесткие и четкие структуры и таким образом заложить основу для смелых, хорошо скоординированных и быстрых решений". "Нам важно сообщить вам и сотрудникам, что совет персонала не поддерживает решение о реорганизации министерства... Кроме того, мы фиксируем значительные беспокойства и недовольство среди членов бундесвера", - цитирует Spiegel письмо совета персонала, адресованное Писториусу. Подчеркивается, что возражения совета были проигнорированы, а организовать личную встречу с министром не удалось. Spiegel сообщает, что в ответ на запрос сотрудников Писториус пояснил в ответном письме, что "изменения необходимы" и что совет персонала постоянно информировали о планах. Кроме того, Писториус назначил дату личной встречи. "Если он (Писториус - ред.) хочет реализовать свои планы, то он зависит от поддержки или, по крайней мере, сотрудничества со стороны служащих. Их представители теперь, похоже, полны решимости противостоять министру", - резюмирует издание. Германия, как и многие другие страны Европы, в настоящее время пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине. Обязательство увеличить военные расходы до 2% от ВВП закреплены в принятой в прошлом году стратегии национальной безопасности ФРГ. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым, вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, европа, борис писториус, бундестаг германии, бундесвер германии, минобороны германии