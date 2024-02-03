https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925253642.html

Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске

Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024

Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске

Около 23 человек могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:29

2024-02-03T20:29

2024-02-03T20:44

лисичанск

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Около 23 человек могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона."Порядка 23 остаются под завалами. Спасательная операция продолжается", - сообщили в военной комендатуре.

лисичанск

луганская народная республика

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T20:29 true PT0M23S

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лисичанск, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, происшествия