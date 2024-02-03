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Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске
Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске
Около 23 человек могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:29
2024-02-03T20:29
2024-02-03T20:44
лисичанск
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Около 23 человек могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона."Порядка 23 остаются под завалами. Спасательная операция продолжается", - сообщили в военной комендатуре.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T20:29
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РИА Новости
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лисичанск, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Луганская Народная Республика, Происшествия
Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске
Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске