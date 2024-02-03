https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925246175.html

Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024

Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:24

2024-02-03T19:24

2024-02-03T19:25

специальная военная операция на украине

удар всу по пекарне в лисичанске

в мире

лисичанск

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbc5098d7aeff877000450a50df998cf.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек.На видео показано разрушенное здание, а также разбитые машины рядом с ним.Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, на данный момент известно о двух погибших мирных жителях, еще шестерых доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до четырех десятков человек.На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T19:24 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар всу по пекарне в лисичанске, в мире, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины