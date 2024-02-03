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Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:24
2024-02-03T19:24
2024-02-03T19:25
специальная военная операция на украине
удар всу по пекарне в лисичанске
в мире
лисичанск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек.На видео показано разрушенное здание, а также разбитые машины рядом с ним.Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, на данный момент известно о двух погибших мирных жителях, еще шестерых доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до четырех десятков человек.На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
лисичанск
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdb1626616c195309fa27b705ce8caa1.jpg
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T19:24
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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удар всу по пекарне в лисичанске, в мире, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Администрация Лисичанска показала кадры с места удара ВСУ по пекарне