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Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 03.02.2024 (обновлено: 19:25 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925246175.html
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:24
2024-02-03T19:25
специальная военная операция на украине
удар всу по пекарне в лисичанске
в мире
лисичанск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек.На видео показано разрушенное здание, а также разбитые машины рядом с ним.Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, на данный момент известно о двух погибших мирных жителях, еще шестерых доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до четырех десятков человек.На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
лисичанск
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
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удар всу по пекарне в лисичанске, в мире, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Появились кадры с места удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Администрация Лисичанска показала кадры с места удара ВСУ по пекарне

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Администрация Лисичанска опубликовала кадры с места обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске, где под завалами могут находиться до 40 человек.
На видео показано разрушенное здание, а также разбитые машины рядом с ним.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
Как уточнили в Военной комендатуре ЛНР, на данный момент известно о двух погибших мирных жителях, еще шестерых доставили в больницу. Всего под обломками могут оставаться до четырех десятков человек.
На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 2
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 2
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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