https://ria.ru/20240203/parkovka-1925172235.html

В Госдуме рассказали, как "отвоевать" парковочное место около дома

В Госдуме рассказали, как "отвоевать" парковочное место около дома - РИА Новости, 03.02.2024

В Госдуме рассказали, как "отвоевать" парковочное место около дома

Если сосед "застолбил" машино-место во дворе бутылками, конусами, покрышками, досками с кирпичами, либо старыми стульями или табуретками и они препятствуют... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:40

2024-02-03T10:40

2024-02-03T10:40

общество

сергей гаврилов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Если сосед "застолбил" машино-место во дворе бутылками, конусами, покрышками, досками с кирпичами, либо старыми стульями или табуретками и они препятствуют парковке, то гражданину может помочь управляющая компания или местная администрация, если получит жалобу и фото о том, что во дворе не убирается мусор и иные посторонние предметы, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Если ваш сосед "застолбил" место просто бутылками, конусами, покрышками, досками с кирпичами, либо старыми стульями или табуретками (то есть конструкциями, которые не нужно демонтировать специальными средствами), и они препятствуют парковке, то вы можете написать для начала в управляющую компанию или местную администрацию жалобу о том, что во дворе не убирается мусор и иные посторонние предметы, приложив фото этих предметов. В этом случае их просто приедут и выкинут", - сказал он РИА Новости. Как объяснил депутат, никто не в праве считать часть двора своей собственностью, следовательно заявления "это моё место парковки", а также любые конструкции, цепи, загородки из кирпичей и досок, пометки на асфальте, а также заявления с угрозами освободить парковочное место - не имеют юридической силы. Парламентарий напомнил, что ещё один вариант - это обратиться территориальный орган администрации района - государственный земельный надзор осуществляется государственными земельными инспекторами, которые принимают меры по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений земельного законодательства. "В соответствии со статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за самовольное занятие земельного участка, которое заключается в том, что лицо использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и против воли собственника, влечет наложение штрафов: влечет наложение административного штрафа для граждан не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - не менее 20 тысяч рублей, а если будет доказано, что какая-то фирма захватила парковочные места, то штраф для неё в любом случае составит не менее ста тысяч рублей", - отметил Гаврилов. Депутат рассказал, что для решения данного вопроса необходимо зафиксировать номер автомобиля, владелец которого таким образом паркуется, сделать снимки его автомобиля и его самодельного ограждения, составить заявление и направить его в местное управление земельного контроля с приложением сделанных фотографий и по возможности адреса владельца авто. "В итоге приезжает госземинспектор и штрафует нарушителя, такие вызовы можно делать и повторно. Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление. Имеет смысл установить в машину регистратор, который снимает, что происходит вокруг машины", - заключил он.

https://ria.ru/20230817/taksi-1890536788.html

https://realty.ria.ru/20220713/parkovka-1797256309.html

https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей гаврилов, госдума рф, россия