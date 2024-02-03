Рейтинг@Mail.ru
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 03.02.2024 (обновлено: 18:41 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/parizh-1925230003.html
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 03.02.2024
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат
Муниципальные полицейские устроили акцию протеста в Париже, требуя повышения зарплат и пенсий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:18
2024-02-03T18:41
в мире
париж
франция
тулуза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925240826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8768763af40f9f6125bb45e5399c8b17.jpg
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Муниципальные полицейские устроили акцию протеста в Париже, требуя повышения зарплат и пенсий, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков муниципальных полицейских собрались на площади Республики в Париже с требованием поднять зарплаты и пенсии. Они держали флаги профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), Unsa police и Upap FSU. На растяжке, которую несли участники акции, они разместили требования о зарплатах. По словам протестующих, средняя пенсия национальной полиции составляет 2400 евро, пожарных - 2300 евро, тогда как пенсия городской полиции – "лишь 990 евро, при том что черта бедности во Франции – 1102 евро". "Мы протестует сегодня, потому что муниципальные полицейские получают зарплату ниже, чем они заслуживают. Мы работаем как настоящие полицейские, но нас не считают таковыми. Так более не может продолжаться. Мы требуем достойной пенсии, мы требуем ревалоризации зарплат, как это было сделано для жандармерии и национальной полиции. Мы хотим, чтобы нас признали настоящими полицейскими", - рассказал РИА Новости один из участников манифестации. Национальная федерация городских полицейских (FNPM) в субботу призвала устраивать протестные акции по всей Франции. Так, порядка 26 тысяч агентов полиции ожидаются на акциях в стране, сообщило издание Depeche. Акции, в том числе, проходят в Тулузе, Ренне, Бордо и других городах.
https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925029084.html
https://ria.ru/20240202/moldaviya-1925017806.html
париж
франция
тулуза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста полицейских в Париже
Акция протеста полицейских в Париже
2024-02-03T17:18
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925240826_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ee4616a8fac185aee8497bcd81a6519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, тулуза
В мире, Париж, Франция, Тулуза
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат

В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Муниципальные полицейские устроили акцию протеста в Париже, требуя повышения зарплат и пенсий, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков муниципальных полицейских собрались на площади Республики в Париже с требованием поднять зарплаты и пенсии.
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON Акция протеста, устроенная муниципальными полицейскими в Париже
 Акция протеста, устроенная муниципальными полицейскими в Париже - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Акция протеста, устроенная муниципальными полицейскими в Париже
Они держали флаги профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), Unsa police и Upap FSU.
На растяжке, которую несли участники акции, они разместили требования о зарплатах. По словам протестующих, средняя пенсия национальной полиции составляет 2400 евро, пожарных - 2300 евро, тогда как пенсия городской полиции – "лишь 990 евро, при том что черта бедности во Франции – 1102 евро".
Трактора участников акции протеста - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Французские фермеры вывалили полторы тонны отходов в Ажене
2 февраля, 13:58
"Мы протестует сегодня, потому что муниципальные полицейские получают зарплату ниже, чем они заслуживают. Мы работаем как настоящие полицейские, но нас не считают таковыми. Так более не может продолжаться. Мы требуем достойной пенсии, мы требуем ревалоризации зарплат, как это было сделано для жандармерии и национальной полиции. Мы хотим, чтобы нас признали настоящими полицейскими", - рассказал РИА Новости один из участников манифестации.
Национальная федерация городских полицейских (FNPM) в субботу призвала устраивать протестные акции по всей Франции. Так, порядка 26 тысяч агентов полиции ожидаются на акциях в стране, сообщило издание Depeche. Акции, в том числе, проходят в Тулузе, Ренне, Бордо и других городах.
Протест депутатов и сторонников Блока коммунистов и социалистов перед зданием правительства Молдовы - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Акция протеста молдавской оппозиции прошла под свистки провокаторов
2 февраля, 13:20
 
В миреПарижФранцияТулуза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала