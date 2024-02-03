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В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 03.02.2024
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат
Муниципальные полицейские устроили акцию протеста в Париже, требуя повышения зарплат и пенсий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:18
2024-02-03T17:18
2024-02-03T18:41
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Муниципальные полицейские устроили акцию протеста в Париже, требуя повышения зарплат и пенсий, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков муниципальных полицейских собрались на площади Республики в Париже с требованием поднять зарплаты и пенсии. Они держали флаги профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), Unsa police и Upap FSU. На растяжке, которую несли участники акции, они разместили требования о зарплатах. По словам протестующих, средняя пенсия национальной полиции составляет 2400 евро, пожарных - 2300 евро, тогда как пенсия городской полиции – "лишь 990 евро, при том что черта бедности во Франции – 1102 евро". "Мы протестует сегодня, потому что муниципальные полицейские получают зарплату ниже, чем они заслуживают. Мы работаем как настоящие полицейские, но нас не считают таковыми. Так более не может продолжаться. Мы требуем достойной пенсии, мы требуем ревалоризации зарплат, как это было сделано для жандармерии и национальной полиции. Мы хотим, чтобы нас признали настоящими полицейскими", - рассказал РИА Новости один из участников манифестации. Национальная федерация городских полицейских (FNPM) в субботу призвала устраивать протестные акции по всей Франции. Так, порядка 26 тысяч агентов полиции ожидаются на акциях в стране, сообщило издание Depeche. Акции, в том числе, проходят в Тулузе, Ренне, Бордо и других городах.
https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925029084.html
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Акция протеста полицейских в Париже
Акция протеста полицейских в Париже
2024-02-03T17:18
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в мире, париж, франция, тулуза
В мире, Париж, Франция, Тулуза
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат