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Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников - РИА Новости, 03.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:58 03.02.2024 (обновлено: 20:56 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ovchinnikov-1925226642.html
Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников
Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников - РИА Новости, 03.02.2024
Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников
Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни, сообщил Московский музыкальный театр "Геликон-опера". РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:58
2024-02-03T20:56
культура
москва
геликон-опера
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни, сообщил Московский музыкальный театр "Геликон-опера"."Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист "Геликон-оперы", наш друг и коллега Дмитрий Овчинников", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.Он сыграл Дона Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаама в "Борисе Годунове", священника в "Леди Макбет Мценского уезда", Малюту Скуратова в "Царской невесте", Додона в "Золотом петушке", Лепорелло в "Каменном госте", Нарумова "Пиковой даме" и другие роли.Актер воплотил множество характерных ролей в фильмах и сериалах, он также участвовал в съемках короткометражного фильма "Окна нашего дома", который был снят в рамках благотворительного проекта "Театротерапия".Овчинников родился в Москве в 1973 году. Он стал известен благодаря ролям в таких сериалах, как "Универ", "Склифосовский", "Молодежка", "Последний из Магикян", "Ивановы-Ивановы" и другие.
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москва, геликон-опера
Культура, Москва, Геликон-Опера
Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников

Актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни

© Фото : Кинокомпания "Стелла"Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Кинокомпания "Стелла"
Дмитрий Овчинников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни, сообщил Московский музыкальный театр "Геликон-опера".
"Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист "Геликон-оперы", наш друг и коллега Дмитрий Овчинников", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.
Он сыграл Дона Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаама в "Борисе Годунове", священника в "Леди Макбет Мценского уезда", Малюту Скуратова в "Царской невесте", Додона в "Золотом петушке", Лепорелло в "Каменном госте", Нарумова "Пиковой даме" и другие роли.
Актер воплотил множество характерных ролей в фильмах и сериалах, он также участвовал в съемках короткометражного фильма "Окна нашего дома", который был снят в рамках благотворительного проекта "Театротерапия".
Овчинников родился в Москве в 1973 году. Он стал известен благодаря ролям в таких сериалах, как "Универ", "Склифосовский", "Молодежка", "Последний из Магикян", "Ивановы-Ивановы" и другие.
 
КультураМоскваГеликон-Опера
 
 
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