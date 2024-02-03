https://ria.ru/20240203/ovchinnikov-1925226642.html

Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников

Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников - РИА Новости, 03.02.2024

Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни, сообщил Московский музыкальный театр "Геликон-опера". РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:58

2024-02-03T16:58

2024-02-03T20:56

культура

москва

геликон-опера

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни, сообщил Московский музыкальный театр "Геликон-опера"."Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист "Геликон-оперы", наш друг и коллега Дмитрий Овчинников", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.Он сыграл Дона Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаама в "Борисе Годунове", священника в "Леди Макбет Мценского уезда", Малюту Скуратова в "Царской невесте", Додона в "Золотом петушке", Лепорелло в "Каменном госте", Нарумова "Пиковой даме" и другие роли.Актер воплотил множество характерных ролей в фильмах и сериалах, он также участвовал в съемках короткометражного фильма "Окна нашего дома", который был снят в рамках благотворительного проекта "Театротерапия".Овчинников родился в Москве в 1973 году. Он стал известен благодаря ролям в таких сериалах, как "Универ", "Склифосовский", "Молодежка", "Последний из Магикян", "Ивановы-Ивановы" и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, геликон-опера