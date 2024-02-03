https://ria.ru/20240203/oruzhie-1925166648.html

В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие

В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие - РИА Новости, 03.02.2024

В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие

Глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус призвал власти Греции не идти на поводу у американцев и не передавать... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:19

2024-02-03T08:19

2024-02-03T08:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус призвал власти Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие Украине. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. В связи с этим греческие СМИ задаются вопросом, передадут ли Афины имеющиеся у них системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). "История дружбы России и Греции имеет глубокие корни. Россия и Греция жемчужины исторического, культурного, интеллектуального наследия, а для половников - жемчужины православной религии. Призываем правительство Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие преступным властям Украины, которые ненавидят русский и православный мир", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, в противном случае Греция ослабит собственную безопасность и подорвет исторические фундаментальные основы российско-греческой дружбы. "Властям Греции не следует забывать, что именно благодаря России их страна получила и сохранила свою независимость", - подчеркнул Шонус и добавил, что греки Крыма полностью поддерживают внутриполитический и внешнеполитический курс президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20240129/nato-1924251414.html

https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html

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в мире, греция, украина, россия, сша