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В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/oruzhie-1925166648.html
В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие
В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие - РИА Новости, 03.02.2024
В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие
Глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус призвал власти Греции не идти на поводу у американцев и не передавать... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:19
2024-02-03T08:19
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус призвал власти Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие Украине. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. В связи с этим греческие СМИ задаются вопросом, передадут ли Афины имеющиеся у них системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). "История дружбы России и Греции имеет глубокие корни. Россия и Греция жемчужины исторического, культурного, интеллектуального наследия, а для половников - жемчужины православной религии. Призываем правительство Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие преступным властям Украины, которые ненавидят русский и православный мир", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, в противном случае Греция ослабит собственную безопасность и подорвет исторические фундаментальные основы российско-греческой дружбы. "Властям Греции не следует забывать, что именно благодаря России их страна получила и сохранила свою независимость", - подчеркнул Шонус и добавил, что греки Крыма полностью поддерживают внутриполитический и внешнеполитический курс президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20240129/nato-1924251414.html
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в мире, греция, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Греция, Украина, Россия, США
В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие

Шонус призвал Грецию не идти на поводу у США и не передавать оружие Украине

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус призвал власти Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. В связи с этим греческие СМИ задаются вопросом, передадут ли Афины имеющиеся у них системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон").
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Генсек НАТО считает, что оружие для Украины - это "путь к миру"
29 января, 23:57
"История дружбы России и Греции имеет глубокие корни. Россия и Греция жемчужины исторического, культурного, интеллектуального наследия, а для половников - жемчужины православной религии. Призываем правительство Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие преступным властям Украины, которые ненавидят русский и православный мир", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, в противном случае Греция ослабит собственную безопасность и подорвет исторические фундаментальные основы российско-греческой дружбы.
"Властям Греции не следует забывать, что именно благодаря России их страна получила и сохранила свою независимость", - подчеркнул Шонус и добавил, что греки Крыма полностью поддерживают внутриполитический и внешнеполитический курс президента России Владимира Путина.
Афины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Источник рассказал, в каких рамках Греция помогает Украине
1 февраля, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрецияУкраинаРоссияСША
 
 
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