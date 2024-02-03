В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие
Шонус призвал Грецию не идти на поводу у США и не передавать оружие Украине
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус призвал власти Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. В связи с этим греческие СМИ задаются вопросом, передадут ли Афины имеющиеся у них системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон").
"История дружбы России и Греции имеет глубокие корни. Россия и Греция жемчужины исторического, культурного, интеллектуального наследия, а для половников - жемчужины православной религии. Призываем правительство Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие преступным властям Украины, которые ненавидят русский и православный мир", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, в противном случае Греция ослабит собственную безопасность и подорвет исторические фундаментальные основы российско-греческой дружбы.
"Властям Греции не следует забывать, что именно благодаря России их страна получила и сохранила свою независимость", - подчеркнул Шонус и добавил, что греки Крыма полностью поддерживают внутриполитический и внешнеполитический курс президента России Владимира Путина.