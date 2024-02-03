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СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине
СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение 50-миллиардного пакета помощи Украине после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:37
2024-02-03T10:37
2024-02-03T12:47
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение 50-миллиардного пакета помощи Украине после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии Джорджи Мелони и французского президента Эммануэля Макрона, пишет Politico со ссылкой на источники."Потребовалось многомесячное "наступление" Мелони и немного "ухаживаний" со стороны французов, чтобы заставить Орбана согласиться", — говорится в статье.Источники из окружения итальянского премьера утверждают, что она провела серьезную дипломатическую работу, беседуя с Орбаном по телефону, встречаясь с ним в брюссельском отеле "Амиго" и еще раз утром перед саммитом. Президент Франции также несколько недель пытался договориться с венгерским лидером. В частности, он пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, во время которого призвал поделиться мнением, как лучше интегрировать страны Восточной Европы.По словам одного из чиновников, эти "атаки очарованием" позволили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю начать саммит с объявления о долгожданной сделке. Орбану пришлось уступить, чтобы избежать катастрофы для Венгрии, так как в ином случае страны Евросоюза приняли бы меры против переживающей тяжелые времена венгерской экономики или лишили бы государство права голоса в соответствии с Договором о ЕС.Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
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в мире, венгрия, украина, италия, виктор орбан, шарль мишель, джорджа мелони, евросоюз, европейский совет
В мире, Венгрия, Украина, Италия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Джорджа Мелони, Евросоюз, Европейский совет
СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине
Politico: Макрон и Мелони заставили Орбана изменить решение по Украине
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение 50-миллиардного пакета помощи Украине после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии Джорджи Мелони и французского президента Эммануэля Макрона, пишет Politico
со ссылкой на источники.
"Потребовалось многомесячное "наступление" Мелони и немного "ухаживаний" со стороны французов, чтобы заставить Орбана согласиться", — говорится в статье.
Источники из окружения итальянского премьера утверждают, что она провела серьезную дипломатическую работу, беседуя с Орбаном по телефону, встречаясь с ним в брюссельском отеле "Амиго" и еще раз утром перед саммитом. Президент Франции также несколько недель пытался договориться с венгерским лидером. В частности, он пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, во время которого призвал поделиться мнением, как лучше интегрировать страны Восточной Европы.
По словам одного из чиновников, эти "атаки очарованием" позволили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю начать саммит с объявления о долгожданной сделке. Орбану пришлось уступить, чтобы избежать катастрофы для Венгрии, так как в ином случае страны Евросоюза приняли бы меры против переживающей тяжелые времена венгерской экономики или лишили бы государство права голоса в соответствии с Договором о ЕС.
Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе
договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине