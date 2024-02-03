https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html

СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине

СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2024

СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение 50-миллиардного пакета помощи Украине после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:37

2024-02-03T10:37

2024-02-03T12:47

в мире

венгрия

украина

италия

виктор орбан

шарль мишель

джорджа мелони

евросоюз

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение 50-миллиардного пакета помощи Украине после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии Джорджи Мелони и французского президента Эммануэля Макрона, пишет Politico со ссылкой на источники."Потребовалось многомесячное "наступление" Мелони и немного "ухаживаний" со стороны французов, чтобы заставить Орбана согласиться", — говорится в статье.Источники из окружения итальянского премьера утверждают, что она провела серьезную дипломатическую работу, беседуя с Орбаном по телефону, встречаясь с ним в брюссельском отеле "Амиго" и еще раз утром перед саммитом. Президент Франции также несколько недель пытался договориться с венгерским лидером. В частности, он пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, во время которого призвал поделиться мнением, как лучше интегрировать страны Восточной Европы.По словам одного из чиновников, эти "атаки очарованием" позволили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю начать саммит с объявления о долгожданной сделке. Орбану пришлось уступить, чтобы избежать катастрофы для Венгрии, так как в ином случае страны Евросоюза приняли бы меры против переживающей тяжелые времена венгерской экономики или лишили бы государство права голоса в соответствии с Договором о ЕС.Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html

венгрия

украина

италия

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в мире, венгрия, украина, италия, виктор орбан, шарль мишель, джорджа мелони, евросоюз, европейский совет