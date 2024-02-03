https://ria.ru/20240203/ofitser-1925251737.html

Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его

Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его - РИА Новости, 03.02.2024

Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" капитан Николай Никонов помог отбить село в районе Попасной под Луганском, укрывшись на чердаке дома. Видео с... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:10

2024-02-03T20:10

2024-02-03T21:38

специальная военная операция на украине

безопасность

попасная

россия

вооруженные силы украины

луганск

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" капитан Николай Никонов помог отбить село в районе Попасной под Луганском, укрывшись на чердаке дома. Видео с рассказом офицера появилось в Telegram-канале Минобороны России.По словам военного, в тот день украинская армия использовала средства РЭБ, поэтому российские войска не могли применять беспилотники."Но необходимо было поразить цель, поэтому я выдвинулся в непосредственную близость к противнику. <…> И оттуда своими глазами уже, биноклем, радиостанцией корректировал огонь дивизиона. Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, и овраг", — поделился он.В итоге противник смог вычислить его местоположение и открыл огонь. Капитан получил ранение и впоследствии был эвакуирован. Российские военнослужащие зашли в населенный пункт уже без него."Поставленную задачу выполнили и закрепились на рубежах", — отметил Никонов.Офицера удостоили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Сейчас он заканчивает лечение, после чего планирует вернуться в зону спецоперации.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924484001.html

https://radiosputnik.ru/20240111/boytsy-1920817763.html

попасная

россия

луганск

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безопасность, попасная, россия, вооруженные силы украины, луганск