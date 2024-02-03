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Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 03.02.2024 (обновлено: 21:38 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ofitser-1925251737.html
Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его
Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его - РИА Новости, 03.02.2024
Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его
Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" капитан Николай Никонов помог отбить село в районе Попасной под Луганском, укрывшись на чердаке дома. Видео с... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:10
2024-02-03T21:38
специальная военная операция на украине
безопасность
попасная
россия
вооруженные силы украины
луганск
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" капитан Николай Никонов помог отбить село в районе Попасной под Луганском, укрывшись на чердаке дома. Видео с рассказом офицера появилось в Telegram-канале Минобороны России.По словам военного, в тот день украинская армия использовала средства РЭБ, поэтому российские войска не могли применять беспилотники."Но необходимо было поразить цель, поэтому я выдвинулся в непосредственную близость к противнику. &lt;…&gt; И оттуда своими глазами уже, биноклем, радиостанцией корректировал огонь дивизиона. Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, и овраг", — поделился он.В итоге противник смог вычислить его местоположение и открыл огонь. Капитан получил ранение и впоследствии был эвакуирован. Российские военнослужащие зашли в населенный пункт уже без него."Поставленную задачу выполнили и закрепились на рубежах", — отметил Никонов.Офицера удостоили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Сейчас он заканчивает лечение, после чего планирует вернуться в зону спецоперации.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924484001.html
https://radiosputnik.ru/20240111/boytsy-1920817763.html
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безопасность, попасная, россия, вооруженные силы украины, луганск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Попасная, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганск
Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его

Российский офицер спрятался на чердаке в занятом ВСУ селе и помог его отбить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10 к вылету в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" капитан Николай Никонов помог отбить село в районе Попасной под Луганском, укрывшись на чердаке дома. Видео с рассказом офицера появилось в Telegram-канале Минобороны России.
По словам военного, в тот день украинская армия использовала средства РЭБ, поэтому российские войска не могли применять беспилотники.
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"Но необходимо было поразить цель, поэтому я выдвинулся в непосредственную близость к противнику. <…> И оттуда своими глазами уже, биноклем, радиостанцией корректировал огонь дивизиона. Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, и овраг", — поделился он.
В итоге противник смог вычислить его местоположение и открыл огонь. Капитан получил ранение и впоследствии был эвакуирован. Российские военнослужащие зашли в населенный пункт уже без него.
"Поставленную задачу выполнили и закрепились на рубежах", — отметил Никонов.
Офицера удостоили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Сейчас он заканчивает лечение, после чего планирует вернуться в зону спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПопаснаяРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганск
 
 
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