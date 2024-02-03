Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его
Российский офицер спрятался на чердаке в занятом ВСУ селе и помог его отбить
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" капитан Николай Никонов помог отбить село в районе Попасной под Луганском, укрывшись на чердаке дома. Видео с рассказом офицера появилось в Telegram-канале Минобороны России.
По словам военного, в тот день украинская армия использовала средства РЭБ, поэтому российские войска не могли применять беспилотники.
"Но необходимо было поразить цель, поэтому я выдвинулся в непосредственную близость к противнику. <…> И оттуда своими глазами уже, биноклем, радиостанцией корректировал огонь дивизиона. Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, и овраг", — поделился он.
В итоге противник смог вычислить его местоположение и открыл огонь. Капитан получил ранение и впоследствии был эвакуирован. Российские военнослужащие зашли в населенный пункт уже без него.
"Поставленную задачу выполнили и закрепились на рубежах", — отметил Никонов.
Офицера удостоили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Сейчас он заканчивает лечение, после чего планирует вернуться в зону спецоперации.