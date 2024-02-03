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ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/obstrely-1925149700.html
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.02.2024
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:01
2024-02-03T01:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Сорок пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Тридцать два обстрела - на Горловском направлении. Два обстрела - на Ясиноватском направлении&quot;, - говорится в сообщении представительства.По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Уточняется, что всего была выпущена 151 единица различных боеприпасов.
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925113591.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Сорок пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Тридцать два обстрела - на Горловском направлении. Два обстрела - на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства.

По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
Уточняется, что всего была выпущена 151 единица различных боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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