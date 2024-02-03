https://ria.ru/20240203/obstrely-1925149700.html

ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.02.2024

ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:01

2024-02-03T01:01

2024-02-03T01:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 151 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Тридцать два обстрела - на Горловском направлении. Два обстрела - на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства.По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Уточняется, что всего была выпущена 151 единица различных боеприпасов.

https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925113591.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия