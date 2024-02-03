https://ria.ru/20240203/obstrel-1925196196.html
Украинские войска нанесли 40 ударов по ДНР
Украинские войска нанесли 40 ударов по ДНР - РИА Новости, 03.02.2024
Украинские войска нанесли 40 ударов по ДНР
Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, всего с 00.50 до 12.15 было... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:12
2024-02-03T13:12
2024-02-03T13:12
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, всего с 00.50 до 12.15 было выпущено 40 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства ДНР, украинские войска, в частности, задействовали кассетные снаряды. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 08.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска нанесли 40 ударов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 40 снарядов по Донецку и Горловке
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости.
Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, всего с 00.50 до 12.15 было выпущено 40 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства ДНР, украинские войска, в частности, задействовали кассетные снаряды.
Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 08.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.