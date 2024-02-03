https://ria.ru/20240203/obstrel-1925186069.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 03.02.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 9 населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:42
2024-02-03T11:42
2024-02-03T11:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 9 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 15 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они совершили еще 17 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 9 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 15 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они совершили еще 17 обстрелов", - сообщил источник.
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Херсонская область - регион России
, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ
.