https://ria.ru/20240203/obstrel-1925186069.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 03.02.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 9 населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:42

2024-02-03T11:42

2024-02-03T11:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 9 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 15 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они совершили еще 17 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия