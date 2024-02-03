https://ria.ru/20240203/obse-1925221219.html

Новый председатель ОБСЕ встретился с Зеленским

Новый председатель ОБСЕ встретился с Зеленским - РИА Новости, 03.02.2024

Новый председатель ОБСЕ встретился с Зеленским

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:16

2024-02-03T16:16

2024-02-03T21:33

в мире

украина

мальта

киев

владимир зеленский

дмитрий кулеба

ян борг

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ВЕНА, 3 фев — РИА Новости. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, говорится в релизе ОБСЕ в субботу. Ранее сообщалось, что Борг посетит Украину 2 февраля. "Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ян Борг завершил свой визит на Украину. В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — отметила организация.Отмечается, что на протяжении всего срока председательства Мальта будет продолжать уделять повышенное внимание срочной необходимости положить конец этому конфликту и в то же время находить практические решения для оказания помощи Украине и ее народу. Борг также отметил, что ОБСЕ будет продолжать поддерживать Украину в решении многочисленных и беспрецедентных проблем, с которыми страна сталкивается из-за продолжающегося конфликта. "ОБСЕ располагает такими инструментами, как Московский механизм для установления фактов нарушения основных принципов ОБСЕ, и может способствовать привлечению виновных к ответственности. Я убежден, что наша Организация призвана сыграть ключевую роль в Украине. Мы высоко оцениваем важную работу команды Программы поддержки Украины и обещаем нашу поддержку для еще большего взаимодействия", — приводятся в релизе слова председателя ОБСЕ.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, мальта, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба, ян борг