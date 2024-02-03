https://ria.ru/20240203/obman-1925149339.html

Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp

Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp - РИА Новости, 03.02.2024

Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp

Запущенная WhatsApp прошлым летом возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные граждан, рассказал в беседе... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:15

2024-02-03T02:15

2024-02-03T02:15

технологии

общество

ваге закарян

whatsapp inc.

россия

мошенничество

gem space

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запущенная WhatsApp прошлым летом возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные граждан, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его мнению, демонстрировать экран незнакомцу во время разговора — то же самое, что звать его домой, ведь в смартфоне у нас находятся вся важная информация, в том числе, касающаяся финансов.“Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован”, — пояснил специалист.Зная все это, аферисты смогут использовать методы социальной инженерии или просто взломать аккаунты пользователей, добавил он.

https://ria.ru/20240123/sberbank-1922924151.html

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технологии, общество, ваге закарян, whatsapp inc., россия, мошенничество, gem space