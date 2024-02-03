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Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp - РИА Новости, 03.02.2024
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02:15 03.02.2024
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Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp
Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp - РИА Новости, 03.02.2024
Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp
Запущенная WhatsApp прошлым летом возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные граждан, рассказал в беседе... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:15
2024-02-03T02:15
технологии
общество
ваге закарян
whatsapp inc.
россия
мошенничество
gem space
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запущенная WhatsApp прошлым летом возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные граждан, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его мнению, демонстрировать экран незнакомцу во время разговора — то же самое, что звать его домой, ведь в смартфоне у нас находятся вся важная информация, в том числе, касающаяся финансов.“Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован”, — пояснил специалист.Зная все это, аферисты смогут использовать методы социальной инженерии или просто взломать аккаунты пользователей, добавил он.
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технологии, общество, ваге закарян, whatsapp inc., россия, мошенничество, gem space
Технологии, Общество, Ваге Закарян, WhatsApp Inc., Россия, Мошенничество, Gem Space
Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp

Эксперт Закарян: демонстрация экрана в WhatsApp поможет мошенникам красть данные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запущенная WhatsApp прошлым летом возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные граждан, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его мнению, демонстрировать экран незнакомцу во время разговора — то же самое, что звать его домой, ведь в смартфоне у нас находятся вся важная информация, в том числе, касающаяся финансов.
«
“Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован”, — пояснил специалист.
Зная все это, аферисты смогут использовать методы социальной инженерии или просто взломать аккаунты пользователей, добавил он.
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ТехнологииОбществоВаге ЗакарянWhatsApp Inc.РоссияМошенничествоGem Space
 
 
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