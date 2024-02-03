Рейтинг@Mail.ru
Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 03.02.2024 (обновлено: 17:44 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/nuland-1925191461.html
Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков
Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2024
Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков
Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:34
2024-02-03T17:44
киев
в мире
украина
дмитрий песков
павел зарубин
виктория нуланд
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924584823_0:127:3040:1837_1920x0_80_0_0_1b96dba191be1e0b4360b7b7b4340551.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.Журналист попросил прокомментировать выступление Нуланд в украинской столице, в котором она пообещала российскому лидеру Владимиру Путину "милые сюрпризы на поле боя"."Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", — ответил на это Песков.Что касается сюрпризов, то, по словам пресс-секретаря, США сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в украинский конфликт и провоцируют киевский режим на продолжение войны, но это никак не может повлиять на ход специальной военной операции.Песков подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты."Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", — добавил он.В любом случае США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, отметил пресс-секретарь."Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать", — заключил он.Нуланд прибыла в Киев 31 января. Среди прочего она говорила о том, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240202/nuland-1925134896.html
киев
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924584823_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_c83639676b4727423702286a346016c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, украина, дмитрий песков, павел зарубин, виктория нуланд, сша, россия
Киев, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Виктория Нуланд, США, Россия
Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков

Песков: визиты заместителя госсекретаря США Нуланд в Киев добром не кончаются

© Фото : Ambassador Bridget A. BrinkЗаместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Ambassador Bridget A. Brink
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
Журналист попросил прокомментировать выступление Нуланд в украинской столице, в котором она пообещала российскому лидеру Владимиру Путину "милые сюрпризы на поле боя".
"Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", — ответил на это Песков.

Нуланд, у которой украинские корни, неоднократно бывала в Киеве. Широкой публике она запомнилась тем, что во время государственного переворота в феврале 2014 года угощала печеньем активистов Майдана.

Что касается сюрпризов, то, по словам пресс-секретаря, США сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в украинский конфликт и провоцируют киевский режим на продолжение войны, но это никак не может повлиять на ход специальной военной операции.
Песков подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты.
«
"Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", — добавил он.
В любом случае США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, отметил пресс-секретарь.
"Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать", — заключил он.
Нуланд прибыла в Киев 31 января. Среди прочего она говорила о том, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд
2 февраля, 22:15
 
КиевВ миреУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинВиктория НуландСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала