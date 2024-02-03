https://ria.ru/20240203/nuland-1925191461.html

Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков

Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2024

Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков

Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:34

2024-02-03T12:34

2024-02-03T17:44

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.Журналист попросил прокомментировать выступление Нуланд в украинской столице, в котором она пообещала российскому лидеру Владимиру Путину "милые сюрпризы на поле боя"."Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", — ответил на это Песков.Что касается сюрпризов, то, по словам пресс-секретаря, США сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в украинский конфликт и провоцируют киевский режим на продолжение войны, но это никак не может повлиять на ход специальной военной операции.Песков подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты."Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", — добавил он.В любом случае США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, отметил пресс-секретарь."Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать", — заключил он.Нуланд прибыла в Киев 31 января. Среди прочего она говорила о том, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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киев, в мире, украина, дмитрий песков, павел зарубин, виктория нуланд, сша, россия