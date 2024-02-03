https://ria.ru/20240203/nota-1925206009.html

МИД Ирака вызовет временного поверенного в делах США

МИД Ирака вызовет временного поверенного в делах США - РИА Новости, 03.02.2024

МИД Ирака вызовет временного поверенного в делах США

Министерство иностранных дел Ирака вызывает временного поверенного в делах США в Багдаде для вручения ему ноты протеста из-за американских ударов по территории... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:18

2024-02-03T14:18

2024-02-03T14:36

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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака вызывает временного поверенного в делах США в Багдаде для вручения ему ноты протеста из-за американских ударов по территории Ирака, говорится в заявлении иракского МИД.Ранее правительство Ирака заявило, что жертвами американских ударов по территории страны стали 16 человек, 25 получили ранения. Оно также подчеркнуло, что заявление США о координации ударов с Ираком является ложью, американские авиаудары представляют собой неприкрытую агрессию."В знак протеста против американской агрессии против иракских гражданских и военных объектов министерство иностранных дел вызывает временного поверенного в делах посольства США в Багдаде… для вручения ему официальной ноты протеста в связи с американским нападением на гражданские и военные объекты", - сообщил МИД Ирака.В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.

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в мире, ирак, сша