https://ria.ru/20240203/nato-1925223476.html

НАТО нанесет себе ущерб, втянувшись в конфликт на Украине, заявил Миронов

НАТО нанесет себе ущерб, втянувшись в конфликт на Украине, заявил Миронов - РИА Новости, 03.02.2024

НАТО нанесет себе ущерб, втянувшись в конфликт на Украине, заявил Миронов

Участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине нанесет его членам непоправимый ущерб, заявил РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:34

2024-02-03T16:34

2024-02-03T16:37

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине нанесет его членам непоправимый ущерб, заявил РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя предложение Великобритании направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Ранее Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Смогут ли "ограниченные контингенты" НАТО изменить ситуацию на Украине? Нет. Сможет ли НАТО тем самым спровоцировать войну с Россией? Да. Сможет ли победить в ней? Нет. Будет ли нанесен членам альянса непоправимый ущерб? Да", - сказал Миронов. Лидер эсэров отметил, что в НАТО понимают, что для них конфликт с Россией, ядерной державой - это дорога в один конец, в том числе и для Великобритании, которую никакой натовский "зонтик" от возмездия прикрыть не сможет. "Натовские стратеги, прежде всего американцы и британцы, прекрасно понимают, что киевский режим не сможет выполнить свою главную задачу - нанести поражение России. Даже с учетом масштабной поддержки со стороны НАТО. Поэтому придется воевать самим. Но, как и всегда, хотят они это делать чужими руками и так, чтобы не доводить дело до ядерной войны", - считает Миронов. По его словам, так появляются различные сценарии по обострению ситуации у границ России - начиная с Норвегии и Финляндии, заканчивая Молдавией, одновременно они пытаются раскачать обстановку в Закавказье и в Средней Азии. "Россия к такому развитию событий готова и имеет все силы и средства, чтобы ликвидировать угрозы для своей безопасности", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

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украина, сергей миронов, россия, великобритания, нато, в мире