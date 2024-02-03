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Умер американский актер Дон Мюррей - РИА Новости, 03.02.2024
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Культура
 
15:33 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/murrey-1925216483.html
Умер американский актер Дон Мюррей
Умер американский актер Дон Мюррей - РИА Новости, 03.02.2024
Умер американский актер Дон Мюррей
Американский актер Дон Мюррей, известный по роли в сериале "Твин Пикс: Возвращение", а также исполнивший роль возлюбленного героини Мэрлин Монро в комедии... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:33
2024-02-03T15:33
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский актер Дон Мюррей, известный по роли в сериале "Твин Пикс: Возвращение", а также исполнивший роль возлюбленного героини Мэрлин Монро в комедии "Автобусная остановка", умер в возрасте 94 лет, пишет газета New York Times со ссылкой на сына актера. "Его сын Кристофер в пятницу подтвердил смерть, но не сообщил других подробностей", - говорится в сообщении издания. Мюррей на протяжении 60 лет исполнил множество ролей в кино и на телевидении. За роль в комедии "Автобусная остановка" (1956 г.), где он исполнил роль ковбоя, влюбленного в героиню актрисы Мэрлин Монро, актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
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Культура, Новости культуры, США, Мэрилин Монро
Умер американский актер Дон Мюррей

Актер Дон Мюррей, сыгравший в сериале "Твин Пикс: Возвращение", умер в 94 года

© New Line CinemaАмериканский актер Дон Мюррей в сериале "Твин Пикс"
Американский актер Дон Мюррей в сериале Твин Пикс
© New Line Cinema
Американский актер Дон Мюррей в сериале "Твин Пикс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский актер Дон Мюррей, известный по роли в сериале "Твин Пикс: Возвращение", а также исполнивший роль возлюбленного героини Мэрлин Монро в комедии "Автобусная остановка", умер в возрасте 94 лет, пишет газета New York Times со ссылкой на сына актера.
«
"Его сын Кристофер в пятницу подтвердил смерть, но не сообщил других подробностей", - говорится в сообщении издания.
Мюррей на протяжении 60 лет исполнил множество ролей в кино и на телевидении. За роль в комедии "Автобусная остановка" (1956 г.), где он исполнил роль ковбоя, влюбленного в героиню актрисы Мэрлин Монро, актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
 
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