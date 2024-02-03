https://ria.ru/20240203/murrey-1925216483.html

Умер американский актер Дон Мюррей

Умер американский актер Дон Мюррей - РИА Новости, 03.02.2024

Умер американский актер Дон Мюррей

Американский актер Дон Мюррей, известный по роли в сериале "Твин Пикс: Возвращение", а также исполнивший роль возлюбленного героини Мэрлин Монро в комедии... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:33

2024-02-03T15:33

2024-02-03T15:33

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сша

мэрилин монро

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский актер Дон Мюррей, известный по роли в сериале "Твин Пикс: Возвращение", а также исполнивший роль возлюбленного героини Мэрлин Монро в комедии "Автобусная остановка", умер в возрасте 94 лет, пишет газета New York Times со ссылкой на сына актера. "Его сын Кристофер в пятницу подтвердил смерть, но не сообщил других подробностей", - говорится в сообщении издания. Мюррей на протяжении 60 лет исполнил множество ролей в кино и на телевидении. За роль в комедии "Автобусная остановка" (1956 г.), где он исполнил роль ковбоя, влюбленного в героиню актрисы Мэрлин Монро, актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, сша, мэрилин монро