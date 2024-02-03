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В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей - РИА Новости, 03.02.2024
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13:47 03.02.2024 (обновлено: 14:04 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/moskva-1925202044.html
В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей
В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей - РИА Новости, 03.02.2024
В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей
Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам в субботу заместитель... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:47
2024-02-03T14:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 113 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году запланирована установка почти 1,5 тысячи городских указателей и свыше 3,6 тысячи домовых", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжим в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого установим 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей

Бирюков: более 5 тысяч новых домовых и городских указателей установят в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыГородской указатель в Москве
Городской указатель в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Городской указатель в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 113 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году запланирована установка почти 1,5 тысячи городских указателей и свыше 3,6 тысячи домовых", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжим в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого установим 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
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