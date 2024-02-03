https://ria.ru/20240203/moskva-1925202044.html

В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей

В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей - РИА Новости, 03.02.2024

В Москве установят более пяти тысяч новых домовых и городских указателей

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам в субботу заместитель... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:47

2024-02-03T13:47

2024-02-03T14:04

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 113 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году запланирована установка почти 1,5 тысячи городских указателей и свыше 3,6 тысячи домовых", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжим в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого установим 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.

https://realty.ria.ru/20231121/navigatsiya-1910606015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков