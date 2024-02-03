https://ria.ru/20240203/moldaviya-1925176590.html

Молдавия может вступить в ЕС раньше 2030 года, заявил спикер парламента

Молдавия может вступить в ЕС раньше 2030 года, заявил спикер парламента - РИА Новости, 03.02.2024

Молдавия может вступить в ЕС раньше 2030 года, заявил спикер парламента

Молдавия может стать частью Евросоюза раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум, заявил спикер парламента Игорь Гросу в эфире. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:07

2024-02-03T10:07

2024-02-03T10:07

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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Молдавия может стать частью Евросоюза раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум, заявил спикер парламента Игорь Гросу в эфире. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. При этом власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. "В этом году очень важно провести референдум и запустить на все парах процесс переговоров. Я думаю, что мы имеем и возможность и обязанность сделать все возможное, чтобы приблизить момент вступления в ЕС еще ближе (раньше, чем в 2030 году - ред.). Я чувствую тот же настрой и подход со стороны украинских коллег", - заявил Гросу в эфире телеканала Rlive. Он полагает, что процесс евроинтеграции для Молдавии и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других стран. "Сейчас окно возможностей открыто и для Молдавии, и для Украины. Я думаю, что в нашем случае переговорный процесс будет не по тому шаблону, что использовался ранее. Мы должны мобилизоваться и воспользоваться моментом, который дает нам история", - отметил спикер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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в мире, молдавия, украина, киев, игорь гросу, майя санду, евросоюз