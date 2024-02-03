https://ria.ru/20240203/medvedev-1925187260.html
Медведев поговоркой высказался о будущем Запада
Медведев поговоркой высказался о будущем Запада - РИА Новости, 03.02.2024
Медведев поговоркой высказался о будущем Запада
Россия должна поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:56
2024-02-03T11:56
2024-02-03T21:09
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия должна поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он уверен, что их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита."И недаром боятся. Ведь еще Лао-цзы сказал, что "гибкое и слабое одолевает твердое и сильное", — написал он.По его мнению, новые политики более адекватны и мотивированны, нежели "разжиревшие коты из традиционных западных партий". "Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства", — написал он.В ноябре Медведев заявлял, что Запад зациклен на удержании власти, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты.
https://ria.ru/20240203/borrel-1925182630.html
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в мире, россия, европа, дмитрий медведев
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
Медведев поговоркой высказался о будущем Запада
Медведев призвал поддерживать несистемных оппозиционных политиков на Западе
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Россия должна поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
Он уверен, что их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита.
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"И недаром боятся. Ведь еще Лао-цзы сказал, что "гибкое и слабое одолевает твердое и сильное", — написал он.
По его мнению, новые политики более адекватны и мотивированны, нежели "разжиревшие коты из традиционных западных партий".
"Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства", — написал он.
В ноябре Медведев заявлял, что Запад зациклен на удержании власти, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты.
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