https://ria.ru/20240203/medvedev-1925187260.html

Медведев поговоркой высказался о будущем Запада

Медведев поговоркой высказался о будущем Запада - РИА Новости, 03.02.2024

Медведев поговоркой высказался о будущем Запада

Россия должна поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:56

2024-02-03T11:56

2024-02-03T21:09

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европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия должна поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он уверен, что их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита."И недаром боятся. Ведь еще Лао-цзы сказал, что "гибкое и слабое одолевает твердое и сильное", — написал он.По его мнению, новые политики более адекватны и мотивированны, нежели "разжиревшие коты из традиционных западных партий". "Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства", — написал он.В ноябре Медведев заявлял, что Запад зациклен на удержании власти, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты.

https://ria.ru/20240203/borrel-1925182630.html

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в мире, россия, европа, дмитрий медведев