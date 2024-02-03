https://ria.ru/20240203/mat-1925243366.html

Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве

Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве - РИА Новости, 03.02.2024

Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве

Жительница Москвы с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд, столичная прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:01

2024-02-03T19:01

2024-02-03T21:24

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жительница Москвы с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд, столичная прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильской, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости. "Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре", — говорится в заявлении.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, по неуточненной информации, изначально женщина арендовала другую квартиру, а ту, что находится в ее собственности, в декабре сдала, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Позднее хозяева попросили покинуть жилье.Собеседник агентства уточнил, что в подъезде женщина и ее трое детей проживали с пятницы. Сообщается, что самый младший ребенок — 2015 года рождения, еще двое — 2013 и 2010-го.Позднее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что сейчас семья находится в социальной гостинице, животных также пристроили.

https://ria.ru/20240202/gatchina-1925060522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская