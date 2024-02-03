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Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве - РИА Новости, 03.02.2024
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19:01 03.02.2024 (обновлено: 21:24 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/mat-1925243366.html
Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве
Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве - РИА Новости, 03.02.2024
Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве
Жительница Москвы с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд, столичная прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:01
2024-02-03T21:24
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жительница Москвы с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд, столичная прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильской, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости. "Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре", — говорится в заявлении.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, по неуточненной информации, изначально женщина арендовала другую квартиру, а ту, что находится в ее собственности, в декабре сдала, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Позднее хозяева попросили покинуть жилье.Собеседник агентства уточнил, что в подъезде женщина и ее трое детей проживали с пятницы. Сообщается, что самый младший ребенок — 2015 года рождения, еще двое — 2013 и 2010-го.Позднее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что сейчас семья находится в социальной гостинице, животных также пристроили.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Прокуратура выяснит, почему многодетная мать жила в подъезде дома в Москве

Прокуратура выяснит, почему мать с тремя детьми жила в подъезде дома в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жительница Москвы с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд, столичная прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильской, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости.
"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре", — говорится в заявлении.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, по неуточненной информации, изначально женщина арендовала другую квартиру, а ту, что находится в ее собственности, в декабре сдала, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Позднее хозяева попросили покинуть жилье.
Собеседник агентства уточнил, что в подъезде женщина и ее трое детей проживали с пятницы. Сообщается, что самый младший ребенок — 2015 года рождения, еще двое — 2013 и 2010-го.
Позднее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что сейчас семья находится в социальной гостинице, животных также пристроили.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
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