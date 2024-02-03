https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html

"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона

"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона - РИА Новости, 03.02.2024

"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:18

2024-02-03T03:18

2024-02-03T09:38

в мире

россия

франция

швеция

флориан филиппо

евросоюз

польша

латвия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — написал он.По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны."Фактически это подразумевает передачу его (ядерного оружия. — Прим. ред.) ЕС: это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!" — возмутился Филиппо.Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.

https://radiosputnik.ru/20240129/yadernoe-oruzhie-1924176221.html

россия

франция

швеция

польша

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, швеция, флориан филиппо, евросоюз, польша, латвия