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"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона - РИА Новости, 03.02.2024
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03:18 03.02.2024 (обновлено: 09:38 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона - РИА Новости, 03.02.2024
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:18
2024-02-03T09:38
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза&quot;, — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена&quot;, — написал он.По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны."Фактически это подразумевает передачу его (ядерного оружия. — Прим. ред.) ЕС: это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!" — возмутился Филиппо.Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
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в мире, россия, франция, швеция, флориан филиппо, евросоюз, польша, латвия
В мире, Россия, Франция, Швеция, Флориан Филиппо, Евросоюз, Польша, Латвия
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона

Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — написал он.

По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны.
"Фактически это подразумевает передачу его (ядерного оружия. — Прим. ред.) ЕС: это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!" — возмутился Филиппо.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
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