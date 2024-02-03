https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона - РИА Новости, 03.02.2024
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:18
2024-02-03T03:18
2024-02-03T09:38
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — написал он.По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны."Фактически это подразумевает передачу его (ядерного оружия. — Прим. ред.) ЕС: это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!" — возмутился Филиппо.Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
https://radiosputnik.ru/20240129/yadernoe-oruzhie-1924176221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, франция, швеция, флориан филиппо, евросоюз, польша, латвия
В мире, Россия, Франция, Швеция, Флориан Филиппо, Евросоюз, Польша, Латвия
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией