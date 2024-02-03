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Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек - РИА Новости, 03.02.2024
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20:57 03.02.2024 (обновлено: 21:15 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925257280.html
Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек
Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек - РИА Новости, 03.02.2024
Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек
Спасатели также обнаружили под завалами предположительно еще 10 человек, среди них также есть погибшие, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:57
2024-02-03T21:15
удар всу по пекарне в лисичанске
лисичанск
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Спасатели также обнаружили под завалами предположительно еще 10 человек, среди них также есть погибшие, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко"В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших", - уточнила Пащенко.
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
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удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Лисичанск, Происшествия
Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек

Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек, есть погибшие

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Спасатели также обнаружили под завалами предположительно еще 10 человек, среди них также есть погибшие, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко
"В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших", - уточнила Пащенко.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 20 погибших.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 20 погибших.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
6 из 8
© РИА Новости

Спасательная операция продолжается.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Спасательная операция продолжается.

© РИА Новости
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 20 погибших.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
4 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
6 из 8

Спасательная операция продолжается.

© РИА Новости
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Удар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеЛисичанскПроисшествия
 
 
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