https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925257280.html

Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек

Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек - РИА Новости, 03.02.2024

Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек

Спасатели также обнаружили под завалами предположительно еще 10 человек, среди них также есть погибшие, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:57

2024-02-03T20:57

2024-02-03T21:15

удар всу по пекарне в лисичанске

лисичанск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbc5098d7aeff877000450a50df998cf.jpg

ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Спасатели также обнаружили под завалами предположительно еще 10 человек, среди них также есть погибшие, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко"В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших", - уточнила Пащенко.

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T20:57 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия