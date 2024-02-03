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Президент Польши неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 03.02.2024 (обновлено: 14:38 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/krym-1925196519.html
Президент Польши неожиданно высказался о Крыме
Президент Польши неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 03.02.2024
Президент Польши неожиданно высказался о Крыме
Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:13
2024-02-03T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
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польша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль. "Я не знаю, вернет ли Украина Крым", — сказал он.При этом Дуда признал, что полуостров имеет особое значение с исторической точки зрения. "Потому что, по сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России", — добавил он.Заявление президента критически встретили как в Польше, так и на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://ria.ru/20240203/putin-1925193729.html
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html
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в мире, украина, польша, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Республика Крым
Президент Польши неожиданно высказался о Крыме

Президент Польши Дуда признал, что Украина вряд ли вернет Крым

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль.
"Я не знаю, вернет ли Украина Крым", — сказал он.
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При этом Дуда признал, что полуостров имеет особое значение с исторической точки зрения.
"Потому что, по сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России", — добавил он.
Заявление президента критически встретили как в Польше, так и на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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