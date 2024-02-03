https://ria.ru/20240203/krym-1925196519.html

Президент Польши неожиданно высказался о Крыме

Президент Польши неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 03.02.2024

Президент Польши неожиданно высказался о Крыме

Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:13

2024-02-03T13:13

2024-02-03T14:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль. "Я не знаю, вернет ли Украина Крым", — сказал он.При этом Дуда признал, что полуостров имеет особое значение с исторической точки зрения. "Потому что, по сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России", — добавил он.Заявление президента критически встретили как в Польше, так и на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://ria.ru/20240203/putin-1925193729.html

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html

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