https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету - РИА Новости, 03.02.2024
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:16
2024-02-03T02:16
2024-02-03T02:16
желтое море
южная корея
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 2 февраля сообщало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря. "Главное управление ракетостроения 2 февраля в Корейском Западном море (в Желтом море - ред.) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что испытания проведены в рамках регулярной деятельности главного управления и не связаны с ситуацией в регионе. "Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - добавило агентство.
https://ria.ru/20240131/kndr-1924493029.html
https://ria.ru/20240131/khvasal-2-1924475158.html
желтое море
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_0ed0a4b2420c139ffc8d52c6591352e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
желтое море, южная корея, в мире, кндр (северная корея)
Желтое море, Южная Корея, В мире, КНДР (Северная Корея)
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
ЦТАК: КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
2 февраля сообщало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря
.
Япония заподозрила КНДР в планах разместить ЯО на крылатых ракетах
"Главное управление ракетостроения 2 февраля в Корейском Западном море (в Желтом море - ред.) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что испытания проведены в рамках регулярной деятельности главного управления и не связаны с ситуацией в регионе.
"Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - добавило агентство.
КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2"