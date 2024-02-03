https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html

КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету

КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету - РИА Новости, 03.02.2024

КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету

КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:16

2024-02-03T02:16

2024-02-03T02:16

желтое море

южная корея

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 2 февраля сообщало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря. "Главное управление ракетостроения 2 февраля в Корейском Западном море (в Желтом море - ред.) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что испытания проведены в рамках регулярной деятельности главного управления и не связаны с ситуацией в регионе. "Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - добавило агентство.

https://ria.ru/20240131/kndr-1924493029.html

https://ria.ru/20240131/khvasal-2-1924475158.html

желтое море

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

желтое море, южная корея, в мире, кндр (северная корея)