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КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету - РИА Новости, 03.02.2024
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02:16 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету - РИА Новости, 03.02.2024
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:16
2024-02-03T02:16
желтое море
южная корея
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 2 февраля сообщало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря. "Главное управление ракетостроения 2 февраля в Корейском Западном море (в Желтом море - ред.) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что испытания проведены в рамках регулярной деятельности главного управления и не связаны с ситуацией в регионе. "Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - добавило агентство.
https://ria.ru/20240131/kndr-1924493029.html
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южная корея
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желтое море, южная корея, в мире, кндр (северная корея)
Желтое море, Южная Корея, В мире, КНДР (Северная Корея)
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету

ЦТАК: КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкКНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 2 февраля сообщало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря.
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"Главное управление ракетостроения 2 февраля в Корейском Западном море (в Желтом море - ред.) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что испытания проведены в рамках регулярной деятельности главного управления и не связаны с ситуацией в регионе.
"Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - добавило агентство.
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